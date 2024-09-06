Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya birden!

Organizasyonun dördüncü gününde Ayşe Erkan gümüş, Elmira Yasin ve Tuba Demir bronz madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 09:42
Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya birden!
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İspanya'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde kadın milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre, Pontevedra kentindeki organizasyonda 68 kiloda finalde mücadele eden Ayşe Erkan, bağımsız sporcu Alina Shevchenko'ya yenilerek gümüş madalya aldı.

Şampiyonada 76 kiloda mindere çıkan Elmira Yasin, Moğol Tuvshinjargal Tarav'ı 8-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'yi 55 kiloda temsil eden Tuba Demir de bağımsız sporcu Ekaterina Chikanova'yı teknik üstünlükle mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Kadınlar 65 kiloda finale çıkan Beyzanur Akkuş ise yarın şampiyonluk maçında Japon Nana Ikehata ile karşılaşacak.

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası 8 Eylül Pazar günü sona erecek.


Etiketler: #Güreş #Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası #madalya

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