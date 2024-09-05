Milli para judocu Ecem Taşın Çavdar'dan Paris 2024'te bronz madalya!

Milli para judocumuz Ecem Taşın Çavdar, kadınlar J1 48kg bronz madalya karşılaşmasında Yunanistan'dan Emmanouela Masaurou'yu yenerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları Üçüncüsü oldu.

AA
Yayınlanma: 05.09.2024 - 17:40
Milli para judocu Ecem Taşın Çavdar'dan Paris 2024'te bronz madalya!
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde Ecem Taşın Çavdar, bronz madalya kazandı.

Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, üçüncülük maçında Yunanistan'dan Emmanouela Masaurou'yla karşılaştı.

Rakibini mağlup eden milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Rio 2016'da da bronz madalya kazanan Ecem, Paris 2024'te de aynı başarıyı tekrarladı.


Etiketler: #Ecem Taşın Çavdar #Paris 2024 Paralimpik Oyunları #bronz madalya

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