Dünya Dans Şampiyonası’nda tarihi başarı

Yayınlanma: 05.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.04.2024 - 04:00

Dünya Dans Sporları Federasyonu (WDSF) tarafından 14 ülkeden 450 sporcusunun katılımıyla İspanya’nın Cambrils şehrinde düzenlenen Dünya Koreografik Latin Şampiyonası’na Türk sporcular tarih yazdı. Türkiye Dans Sporları Federasyonu’nu temsilen şampiyonaya katılan Dans Ege Spor Kulübü, Arman Esen antrenörlüğünde üç takımı ve 23 sporcusuyla pistte kendini gösterdi. Yarışamda koreografisi Arman Esen’e, kostüm tasarımı Aydan Çınar’a, müzik düzenlemesi Serdar Kastelli’ye ait olan performanslar ayakta alkışlandı.

Yaşları 10 ila 16 arasında değişen Junior 2 (Yıldızlar 2) kategorisinde yarışan Azra İnamlık, Beyza Kuşkapan, Duru Akgül, Duru Vahaplar, Irmak Okutan, Nermin İlgün, Öykü Karakülah ve Tülin Şahin’den oluşan Aegean Stars takımı Samuray temasıyla birinci, Bade Kasar, Beril Durmaz, Ceren Onay, Derin Güven, Doğa Türkkal, Ela Okdan, Lena Esen, Nehir Yıldırım, Sahra İnamlık ve Su İmam’dan oluşan Aegean Girls takımı da Lady Bug temasıyla ikinci oldu.