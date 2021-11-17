Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 3 ay ertelendi
Bazı ülkelerdeki pandemi kaynaklı gelişmelerden dolayı, gelecek ay düzenlenmesi planlanan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 2022'nin mart ayına ertelendiği duyuruldu. Ayrıca; Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç, turnuvanın masraflarını yıl sonuna kadar ödeme şanslarının olmadığını fakat anlaşılan Rus sponsor ile mart ayındaki organizasyonda bunun sorun olmayacağını söyledi.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, İstanbul'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 2022'nin mart ayına ertelendiğini duyurdu.
Gözgeç, "İstanbul'da 4-19 Aralık'ta yapılması planlanan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, bazı ülkelerdeki pandemi kaynaklı gelişmelerden dolayı mart ayına ertelendi. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nı 12-27 Mart'ta yine İstanbul'da düzenleyeceğiz." dedi.
Yapılacak organizasyonun önemine dikkati çeken Gözgeç, şunları kaydetti:
"Biz hangi organizasyonu yapıyorsak, en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bunun bir maddi bedeli var. Tek bir sıklete 200 bin dolar para dağıtılacak. 12 sıklette toplamda 2 milyon 400 bin dolar ödül verilecek. Ayrıca AIBA'nın da ev sahibi ülkeden istediği 2 milyon dolar var. Yani toplam 5 milyon 400 bin dolar. Bu bizim yılın sonunda da pek ödeyebileceğimiz bir para değil. Bu ciddi bir para ama biz sponsor bulduk. Rusya'dan Gazprom. Dolayısıyla bu şampiyonanın bize ufak tefek şeyler dışında hiçbir maddi gideri olmayacak."
Şampiyonanın 3 ay ertelenmesinin kendileri için de iyi olduğunu dile getiren Gözgeç, "Seçimden yeni çıktık. Eğer ertelenmese, başlangıca 15 gün kalacaktı. Dünya Şampiyonası normal bir organizasyon değil. Salonu bile hazırlamak kolay değil. İnşallah mart ayında Sayın Cumhurbaşkanı'mızı da davete edeceğiz. Bizim devlet büyüklerimizi de çok iyi ağırlamamız için ciddi bir hazırlık yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.
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