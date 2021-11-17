Galatasaray, Fenerbahçe derbisi biletlerine dair açıklamada bulundu
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi biletlerine dair açıklamada bulundu.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi biletlerine dair açıklamada bulundu.
Galatasaray'dan açıklamasında "Fenerbahçe maçı bilet transferine ilişkin kararımız, TFF'den bugün elimize ulaşan yazısı neticesinde ancak maçtan önceki son 24 saate kadar geçerliliğini koruyabilecektir." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
Taraftarımıza duyuru... pic.twitter.com/9azIwyBAgu— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 17, 2021
NE OLMUŞTU?
Galatasaray, dün yaptığı açıklama ile "Hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçı için satılan biletlerin bir başkasına transfer edilebilmesi mümkün olmayacaktır. Hem yönetim, hem taraftar, hem de camiamızın hassasiyetleri göz önünde bulundurularak, haksız kazanç, karaborsa bilet satışının önüne geçebilmek ve taraftarlarımızın mağduriyet yaşamaması adına bu karar alınmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
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