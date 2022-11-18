Dünya Kupalarına yerli hocalar damga vurdu
Dünya Kupası tarihinde şampiyon olan ülkeleri hep yerli teknik direktörler çalıştırdı. Brezilya 5, Almanya ve İtalya da 4'er şampiyonluğuna yerli teknik direktörleriyle ulaştı.
Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımları, kendi ülkelerinden teknik direktörler çalıştırdı.
Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamazken 21 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, hep yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.
Uruguay'da ilk kupayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Son şampiyon Fransa da Didier Deschamps ile tarihindeki ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
Brezilya, 5 şampiyonluğa Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya ve İtalya da 4'er şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.
ŞAMPİYONLAR VE TEKNİK DİREKTÖRLER
Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:
Kupa Şampiyon Teknik direktör
1930 Uruguay Alberto Suppici
1934 İtalya Vittorio Pozzo
1938 İtalya Vittorio Pozzo
1950 Uruguay Juan Lopez Fontana
1954 Batı Almanya Josef Herberger
1958 Brezilya Vicente Italo Feola
1962 Brezilya Aymore Moreira
1966 İngiltere Alf Ramsey
1970 Brezilya Mario Zagallo
1974 Batı Almanya Helmut Schön
1978 Arjantin Cesar Luis Menotti
1982 İtalya Enzo Bearzot
1986 Arjantin Carlos Salvador Bilardo
1990 Batı Almanya Franz Beckenbauer
1994 Brezilya Carlos Alberto Parreira
1998 Fransa Aime Jacquet
2002 Brezilya Luiz Felipe Scolari
2006 İtalya Marcello Lippi
2010 İspanya Vicente del Bosque
2014 Almanya Joachim Löw
2018 Fransa Didier Deschamps
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