Dünya Kupalarına yerli hocalar damga vurdu

18 Kasım 2022 Cuma, 13:03

Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımları, kendi ülkelerinden teknik direktörler çalıştırdı.

Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamazken 21 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, hep yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.

Uruguay'da ilk kupayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Son şampiyon Fransa da Didier Deschamps ile tarihindeki ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

Brezilya, 5 şampiyonluğa Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya ve İtalya da 4'er şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.

ŞAMPİYONLAR VE TEKNİK DİREKTÖRLER

Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:

Kupa Şampiyon Teknik direktör

1930 Uruguay Alberto Suppici

1934 İtalya Vittorio Pozzo

1938 İtalya Vittorio Pozzo

1950 Uruguay Juan Lopez Fontana

1954 Batı Almanya Josef Herberger

1958 Brezilya Vicente Italo Feola

1962 Brezilya Aymore Moreira

1966 İngiltere Alf Ramsey

1970 Brezilya Mario Zagallo

1974 Batı Almanya Helmut Schön

1978 Arjantin Cesar Luis Menotti

1982 İtalya Enzo Bearzot

1986 Arjantin Carlos Salvador Bilardo

1990 Batı Almanya Franz Beckenbauer

1994 Brezilya Carlos Alberto Parreira

1998 Fransa Aime Jacquet

2002 Brezilya Luiz Felipe Scolari

2006 İtalya Marcello Lippi

2010 İspanya Vicente del Bosque

2014 Almanya Joachim Löw

2018 Fransa Didier Deschamps