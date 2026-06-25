Dünya Kupası 2026: Hangi takımlar gruptan çıktı, hangi takımlar elendi?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması tüm heyecanıyla devam ederken son 32 turuna yükselmeyi garantileyen takımlar da tek tek belli oluyor. Peki, Hangi takımlar gruptan çıktı, hangi takımlar elendi?
2026 DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ TAKIMLAR ELENDİ?
A GRUBU
Meksika | Son 32
Güney Afrika | Son 32
Güney Kore
Çekya | Elendi
B GRUBU
İsviçre | Son 32
Kanada | Son 32
Bosna Hersek | Son 32
Katar | Elendi
C GRUBU
Brezilya | Son 32
Fas | Son 32
İskoçya
Haiti | Elendi
D GRUBU
ABD | Son 32
Avustralya
Paraguay
Türkiye | Elendi
E GRUBU
Almanya | Son 32
Fildişi Sahili
Ekvador
Curaçao
F GRUBU
Hollanda
Japonya
İsveç
Tunus | Elendi
G GRUBU
Mısır
İran
Belçika
Yeni Zelanda
H GRUBU
İspanya
Uruguay
Yeşil Burun Adaları
Suudi Arabistan
I GRUBU
Fransa | Son 32
Norveç | Son 32
Senegal
Irak
J GRUBU
Arjantin | Son 32
Avusturya
Cezayir
Ürdün | Elendi
K GRUBU
Kolombiya | Son 32
Portekiz
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Özbekistan
L GRUBU
İngiltere
Gana
Hırvatistan
Panama