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Dünya Kupası 2026: Hangi takımlar gruptan çıktı, hangi takımlar elendi?

Dünya Kupası 2026: Hangi takımlar gruptan çıktı, hangi takımlar elendi?

25.06.2026 15:12:00
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Haber Merkezi
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Dünya Kupası 2026: Hangi takımlar gruptan çıktı, hangi takımlar elendi?

2026 Dünya Kupası'nın grup aşamasında son maçlar oynanıyor. Turnuvada son 32'ye kalan takımlar da netleşmeye başladı. Peki, Hangi takımlar gruptan çıktı, hangi takımlar elendi?
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması tüm heyecanıyla devam ederken son 32 turuna yükselmeyi garantileyen takımlar da tek tek belli oluyor. Peki, Hangi takımlar gruptan çıktı, hangi takımlar elendi?

2026 DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ TAKIMLAR ELENDİ?

A GRUBU

Meksika | Son 32

Güney Afrika | Son 32

Güney Kore

Çekya | Elendi

B GRUBU

İsviçre | Son 32

Kanada | Son 32

Bosna Hersek | Son 32

Katar | Elendi

C GRUBU

Brezilya | Son 32

Fas | Son 32

İskoçya

Haiti | Elendi

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D GRUBU

ABD | Son 32

Avustralya

Paraguay

Türkiye | Elendi

E GRUBU

Almanya | Son 32

Fildişi Sahili

Ekvador

Curaçao 

F GRUBU

Hollanda

Japonya

İsveç

Tunus | Elendi

G GRUBU

Mısır

İran

Belçika

Yeni Zelanda

H GRUBU

İspanya

Uruguay

Yeşil Burun Adaları

Suudi Arabistan

I GRUBU

Fransa | Son 32

Norveç | Son 32

Senegal

Irak 

J GRUBU

Arjantin | Son 32

Avusturya

Cezayir

Ürdün | Elendi

K GRUBU

Kolombiya | Son 32

Portekiz

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Özbekistan

L GRUBU

İngiltere

Gana

Hırvatistan

Panama

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