Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı D, E ve F Grubu'nda çarşamba akşamı ve perşembe sabahı oynanacak 6 maçla sürecek.
ALMANYA - EKVADOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Almanya, E Grubu'nun üçüncü maçında 25 Haziran Perşembe TSİ 23:00'te Ekvador ile karşılaşacak. ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan MetLife Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
FİLDİŞİ SAHİLİ - CURAÇAO MAÇI SAAT KAÇTA?
Fildişi Sahili ise E Grubu'nun üçüncü maçında 25 Haziran Perşembe TSİ 23:00'te Curaçao ile mücadele edecek. ABD'nin Philadelphia kentindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
HOLLANDA - TUNUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Hollanda, F Grubu'ndaki üçüncü maçında 26 Haziran Cuma TSİ 02:00'de Tunus ile karşılaşacak. ABD'deki Kansas City'de bulunan Arrowhead Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
JAPONYA - İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?
Japonya, F Grubu'ndaki son maçında 26 Haziran Cuma TSİ 02:00'de İsveç ile mücadele edecek. ABD'nin Dallas kentinde bulunan AT&T Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
TÜRKİYE - ABD MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye, D Grubu'ndaki son maçında 26 Haziran Cuma TSİ 05:00'te ABD ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles kentindeki SoFi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
AVUSTRALYA - PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Avustralya, D Grubu'ndaki son maçında 26 Haziran Cuma TSİ 05:00'te Paraguay ile karşılaşacak. San Francisco'daki Levi's Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.