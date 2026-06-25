Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

25.06.2026 06:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 25 Haziran akşamı ve 26 Haziran'ın erken saatlerinde oynanacak toplam altı maçla devam edecek.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı D, E ve F Grubu'nda çarşamba akşamı ve perşembe sabahı oynanacak 6 maçla sürecek.

ALMANYA - EKVADOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya, E Grubu'nun üçüncü maçında 25 Haziran Perşembe TSİ 23:00'te Ekvador ile karşılaşacak. ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan MetLife Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Image

FİLDİŞİ SAHİLİ - CURAÇAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Fildişi Sahili ise E Grubu'nun üçüncü maçında 25 Haziran Perşembe TSİ 23:00'te Curaçao ile mücadele edecek. ABD'nin Philadelphia kentindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

HOLLANDA - TUNUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Hollanda, F Grubu'ndaki üçüncü maçında 26 Haziran Cuma TSİ 02:00'de Tunus ile karşılaşacak. ABD'deki Kansas City'de bulunan Arrowhead Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Image

JAPONYA - İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

Japonya, F Grubu'ndaki son maçında 26 Haziran Cuma TSİ 02:00'de İsveç ile mücadele edecek. ABD'nin Dallas kentinde bulunan AT&T Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

TÜRKİYE - ABD MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye, D Grubu'ndaki son maçında 26 Haziran Cuma TSİ 05:00'te ABD ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles kentindeki SoFi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Image

AVUSTRALYA - PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Avustralya, D Grubu'ndaki son maçında 26 Haziran Cuma TSİ 05:00'te Paraguay ile karşılaşacak. San Francisco'daki Levi's Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

İlgili Konular: #ABD #türkiye #Dünya Kupası

İlgili Haberler

Meksika Dünya Kupası'nda üçte üç yaptı: Çekya'ya şans tanımadı!
Meksika Dünya Kupası'nda üçte üç yaptı: Çekya'ya şans tanımadı! Meksika, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki üçüncü maçında karşılaştığı Çekya'yı 3-0 mağlup etti.
Güney Afrika Dünya Kupası'nda son 32 turunda: Güney Kore'yi geride bıraktı!
Güney Afrika Dünya Kupası'nda son 32 turunda: Güney Kore'yi geride bıraktı! Güney Afrika, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki üçüncü maçında karşılaştığı Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti.
Milli takım ABD maçı hazırlıklarını tamamladı!
Milli takım ABD maçı hazırlıklarını tamamladı! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın üçüncü maçında karşılaşacağı ABD mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.