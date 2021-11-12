Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde beraberlikler gecesi
FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal Togo ile berabere kaldı.
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2. turunda 8 maç oynandı.
Alınan sonuçlar:
Grup E:
Uganda-Kenya: 1-1
Ruanda-Mali: 0-3
Grup J:
Tanzanya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 0-3
Benin-Madagaskar: 2-0
Grup G:
Etiyopya-Gana: 1-1
Güney Afrika-Zimbabwe: 1-0
Grup H:
Kongo-Namibya: 1-1
Togo-Senegal: 1-1
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