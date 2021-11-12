Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde beraberlikler gecesi

FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal Togo ile berabere kaldı.

AA
12 Kasım 2021 Cuma, 08:00
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde beraberlikler gecesi
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2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2. turunda 8 maç oynandı.

Alınan sonuçlar:

Grup E:

Uganda-Kenya: 1-1

Ruanda-Mali: 0-3

Grup J:

Tanzanya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 0-3

Benin-Madagaskar: 2-0

Grup G:

Etiyopya-Gana: 1-1

Güney Afrika-Zimbabwe: 1-0

Grup H:

Kongo-Namibya: 1-1

Togo-Senegal: 1-1


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