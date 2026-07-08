2026 Dünya Kupası’nda son 16 turu tamamlandı, çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre’nin Kolombiya’yı penaltılarla elemesinin ardından çeyrek final tablosu netleşti. Peki, Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? 2026 Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri...

2026 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Dünya Kupası’nda şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren son 8 takımın eşleşmeleri resmiyet kazandı. Turnuvanın bu bölümünde futbol dünyasında taşları yerinden oynatacak dev mücadeleler izleyeceğiz. Çeyrek final turunda Fas ile Fransa, İspanya ile Belçika, İngiltere ile Norveç ve Arjantin ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Kritik çeyrek final karşılaşmalarının programı, tarihleri, saatleri ve oynanacakları stadyumlar netleşti. Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği heyecan dolu maç takvimi şu şekilde açıklandı:

Fransa - Fas: 9 Temmuz 2026 | 23:00 | Boston Stadium

İspanya - Belçika: 10 Temmuz 2026 | 22:00 | Los Angeles Stadium

Norveç - İngiltere: 12 Temmuz 2026 | 00:00 | Miami Stadium

Arjantin - İsviçre: 12 Temmuz 2026 | 04:00 | Kansas City Stadium

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL VE FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek finalden zaferle ayrılan takımların mücadele edeceği yarı final maçları 14-15 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Yarı finalde kaybederek şampiyonluk hayallerine veda eden ancak turnuvayı podyumda tamamlamak isteyen ekipler, 18 Temmuz’da üçüncülük maçına çıkacak. Dünyanın en büyüğünü belirleyecek, milyarlarca insanın merakla beklediği 2026 Dünya Kupası büyük finali ise 19 Temmuz’da gerçekleştirilecek.