Dünya Kupası elemelerinde İtalya puan kaptırdı
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İtalya fırsatları değerlendiremediği maçta İsviçre ile 1-1 berabere kaldı ve final şansını erteledi.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 8 maç oynandı.
C Grubu mücadelesinde İtalya, sahasında ağırladığı İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Widmer'in 11. dakikadaki golüyle geriye düşen İtalya, 36. dakikada Lorenzo ile beraberliği sağlarken, 90. dakikada Jorginho ile penaltı atışından yararlanamadı.
I Grubu'nda Wembley Stadı'nda Arnavutluk ile karşılaşan İngiltere, Harry Kane'in "hat-trick" yaptığı maçta Maguire ve Henderson'ın da skora katkısıyla rakibini 5-0 mağlup etti.
Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Danimarka, sahasında Faroe Adaları'nı 3-1 yendi. Gruptaki 9. maçından da galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, ilk kez kalesinde gol gördü.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu
İtalya-İsviçre: 1-1
Kuzey İrlanda-Litvanya: 1-0
F Grubu
Moldova-İskoçya: 0-2
Avusturya-İsrail: 4-2
Danimarka-Faroe Adaları: 3-1
I Grubu
Andorra-Polonya: 1-4
İngiltere-Arnavutluk: 5-0
Macaristan-San Marino: 4-0
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