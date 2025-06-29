Dünya Kupası Elemeleri'ne katılma hakkı kazandık... Potanın Perileri, Eurobasket'te 7'nci oldu!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası yedincilik maçında Litvanya ile karşılaştı. Maça iyi başlayan taraf Litvanya'ydı. İlk çeyreği 28-21 önde bitirdiler.
Millilerimiz ikinci çeyrekte dengeyi sağlayarak çeyreği 26-25 önde tamamladı. İlk yarıda toplam skor 53-46 Litvanya lehineydi.
Üçüncü çeyreğe ağırlığını koyan Potanın Perileri, çeyreği 26-21 önde tamamladı.
Son çeyrekte üstün bir mücadele gösteren Türkiye, mücadeleyi 99-87 kazandı.
Potanın Perileri, bu sonuçla, turnuvayı yedinci tamamladı ve 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı kazandı.