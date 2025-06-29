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Dünya Kupası Elemeleri'ne katılma hakkı kazandık... Potanın Perileri, Eurobasket'te 7'nci oldu!

Dünya Kupası Elemeleri'ne katılma hakkı kazandık... Potanın Perileri, Eurobasket'te 7'nci oldu!

29.06.2025 13:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dünya Kupası Elemeleri'ne katılma hakkı kazandık... Potanın Perileri, Eurobasket'te 7'nci oldu!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası klasman maçında Litvanya'yı 99-87 yenerek 7'nci oldu ve 2026 FIBA Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı kazandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası yedincilik maçında Litvanya ile karşılaştı. Maça iyi başlayan taraf Litvanya'ydı. İlk çeyreği 28-21 önde bitirdiler.

Millilerimiz ikinci çeyrekte dengeyi sağlayarak çeyreği 26-25 önde tamamladı. İlk yarıda toplam skor 53-46 Litvanya lehineydi.

Üçüncü çeyreğe ağırlığını koyan Potanın Perileri, çeyreği 26-21 önde tamamladı.

Son çeyrekte üstün bir mücadele gösteren Türkiye, mücadeleyi 99-87 kazandı.

Potanın Perileri, bu sonuçla, turnuvayı yedinci tamamladı ve 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı kazandı.

İlgili Konular: #litvanya #Potanın Perileri #EuroBasket

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