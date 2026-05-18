Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Hırvatistan'dan Dominik Livakovic kararı

Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Hırvatistan'dan Dominik Livakovic kararı

18.05.2026 16:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Hırvatistan'dan Dominik Livakovic kararı

Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası aday kadrosu teknik direktör Zlatko Dalic tarafından açıklandı. Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Dominik Livakovic de kadroda yer aldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Kanada, Meksika ve ABD'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için ön kadroyu açıkladı. Bonservisi Fenerbahçe'de olan ancak Dinamo Zagreb'de kiralık olarak forma giyen kaleci Dominik Livakovic de kadroda yer aldı.

Hırvatistan Milli Futbol Takımı 25 Mayıs'ta toplanacak ve hazırlıklarını Rijeka'da yapacak. 2 Haziran'da Belçika ile hazırlık maçı oynayacak olan Hırvatlar 6 Haziran'da Varazdin'e gidecek, 7 Haziran'da Slovenya ile karşılaşacak. Hırvatistan kafilesi iki gün sonra ise Washington'a hareket edecek.

Hırvatistan, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 17 Haziran'da Dallas'ta İngiltere'ye karşı oynayacak, ardından 23 Haziran'da Toronto'da Panama ile ve 27 Haziran'da Philadelphia'da Gana ile karşılaşacak.

Zlatko Dalic'in açıkladığı listede şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Dominik Livakovic (Dinamo), Dominik Kotarski (Kopenhag), Ivor Pandur (Hull City).

Savunmacılar: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV).

Orta saha oyuncuları: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).

Forvetler: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Freiburg).

Ön kadroya çağrılan oyuncular: Lovro Majer (Wolfsburg), Franjo Ivanovic (Benfica), Dion Drena Beljo (Dinamo), Ivan Smolcic (Como), Karlo Letica (Lausanne), Adrian Segecic (Portsmouth), Luka Stojkovic (Dinamo).

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Hırvatistan #Dominik Livakovic

İlgili Haberler

Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Güney Kore'den Hyeon-gyu Oh kararı
Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Güney Kore'den Hyeon-gyu Oh kararı 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Güney Kore Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Güney Kore Milli Takımı'nın kadrosunda Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-gyu Oh da yer aldı.
Fildişi Sahili, Dünya Kupası kadrosunu duyurdu: Süper Lig'den 5 isim yer aldı
Fildişi Sahili, Dünya Kupası kadrosunu duyurdu: Süper Lig'den 5 isim yer aldı Fildişi Sahili Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Süper Lig'den 5 isim kadroda yer aldı.
Belçika'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Belçika'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu Belçika Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu resmen belli oldu.