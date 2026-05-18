Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Hırvatistan'dan Dominik Livakovic kararı

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Kanada, Meksika ve ABD'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için ön kadroyu açıkladı. Bonservisi Fenerbahçe'de olan ancak Dinamo Zagreb'de kiralık olarak forma giyen kaleci Dominik Livakovic de kadroda yer aldı.

Hırvatistan Milli Futbol Takımı 25 Mayıs'ta toplanacak ve hazırlıklarını Rijeka'da yapacak. 2 Haziran'da Belçika ile hazırlık maçı oynayacak olan Hırvatlar 6 Haziran'da Varazdin'e gidecek, 7 Haziran'da Slovenya ile karşılaşacak. Hırvatistan kafilesi iki gün sonra ise Washington'a hareket edecek.

Hırvatistan, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 17 Haziran'da Dallas'ta İngiltere'ye karşı oynayacak, ardından 23 Haziran'da Toronto'da Panama ile ve 27 Haziran'da Philadelphia'da Gana ile karşılaşacak.

Zlatko Dalic'in açıkladığı listede şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Dominik Livakovic (Dinamo), Dominik Kotarski (Kopenhag), Ivor Pandur (Hull City).

Savunmacılar: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV).

Orta saha oyuncuları: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).

Forvetler: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Freiburg).

Ön kadroya çağrılan oyuncular: Lovro Majer (Wolfsburg), Franjo Ivanovic (Benfica), Dion Drena Beljo (Dinamo), Ivan Smolcic (Como), Karlo Letica (Lausanne), Adrian Segecic (Portsmouth), Luka Stojkovic (Dinamo).