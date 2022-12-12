Dünya Kupası'nda Arjantin ve Hırvatistan final için karşı karşıya
Arjantin ile Hırvatistan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final maçında karşılaşacak.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan yarın karşılaşacak. Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
Bu turu geçen ekip, Fas-Fransa karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.
İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçında Arjantin rakibini Pineda'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda ise Hırvatistan, Arjantin'i Rebic, Modric ve Rakitic'in golleriyle 3-0 yenmişti.
Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup etti.
Tangocular, çeyrek finalde ise Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltılarla eleyerek Hırvatistan'ın yarı finaldeki rakibi oldu.
Dünya Kupası macerasına 0-0'lık Fas beraberliğiyle başlayan Hırvatistan, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.
Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.
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