Dünya Salon Serisi Finalleri'nde Mete Gazoz'dan gümüş madalya!

Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Salon Serisi Finalleri'nde gümüş madalya aldı.

Dünya Salon Serisi Finalleri'nde Mete Gazoz'dan gümüş madalya!
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AA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 12:08

Dünya Salon Okçuluk Serisi'nin ABD'de düzenlenen finallerine katılan Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Milli okçu, Las Vegas kentinde düzenlenen organizasyondaki klasik yay finalinde ev sahibi ülkeden Brady Elison ile karşılaştı.

Rakibine 7-1 yenilen Mete, gümüş madalya elde etti.


Etiketler: #mete gazoz #Gümüş Madalya #ABD

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