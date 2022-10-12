Dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti
İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Ziyarette, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ile sporcular yer aldı.
Anıtkabir'i ziyarete gelen vatandaşlar da milli sporculara büyük ilgi gösterdi. Teknik heyet ve sporcuları alınan başarıdan dolayı alkışlayan vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor." diye tezahüratta bulundu.
Muaz Ergezen'in Anıtkabir mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Buradaki törenin ardından Ergezen, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Ergezen, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk; senin 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda da ahlaklısını severim.' sözün ışığında ülkemiz sporcuları sayısız başarılara imza attı. Bugün huzurunda vatanımız için gazi olmuş, çeşitli sebeplerden ötürü bir uzvunu kaybetmiş sporcuların başarısını paylaşmak için bulunuyoruz. Ampute Futbol Takımımız, 9 Ekim 2022 tarihinde ülkemizin ev sahipliğinde dünya şampiyonu olarak, bir kez daha İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletti. Şanlı bayrağımızı dalgalandırarak, sporda engel olmayacağını gösterdiler. Başarılarla dolu tarihimizden ilham alarak ilerlediğimiz camiamızda sayısız başarılar ile huzuruna tekrar geleceğiz. Bizlere emanet ettiğiniz tüm değerleri korkusuzca koruyacağız. Aziz ruhun şad oldun."
Video Haberler
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
En Çok Okunan Haberler
-
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- 'Hakkım haram olsun!'
- Ölümünde AKP parmağı!
- Kılıçdaroğlu'ndan Manhattan baskını
- Çelebi'yle ilgili paylaşımını sildi, tepki gecikmedi
- 'İlk kez açıklıyorum kamuoyu önünde...'
- Akşener'den partisine talimat
- Büyük lokma ye büyük konuşma!
- İşte indirim beklenen modeller
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!