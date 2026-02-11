Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.02.2026 16:28:00
Cumhuriyet Spor
Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 30'da tek Türk takımı yer aldı!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Şubat 2025-31 Ocak 2026 tarihleri arasındaki 'Kulüpler Dünya Sıralaması'nı güncelledi. İlk 30'da tek Türk takımı yer aldı.

IFFHS, 1 Şubat 2025-31 Ocak 2026 tarihleri arasındaki 'Kulüpler Dünya Sıralaması'nı duyurdu. Paris Saint-Germain zirvede yer aldı. Geçtiğimiz ay listenin ilk 30'unda 2 Türk takımı yer alırken, şubat ayında bu sayı 1'e düştü. 

IFFHS'nin güncellediği dünya kulüpler sıralamasında ilk 10 sıra ve Türk takımlarının konumları şöyle:

1- Paris Saint-Germain (Fransa): 595 puan

2- Chelsea (İngiltere): 496 puan

3- Bayern Münih (Almanya): 457 puan

4- Real Madrid (İspanya): 451 puan

5- Inter (İtalya): 439 puan

6- Barcelona (İspanya): 438 puan

7- Flamengo (Brezilya): 424 puan

8- Arsenal (İngiltere): 401 puan

9- Palmeiras (Brezilya): 387 puan

10- Borussia Dortmund (Almanya): 382 puan

29- Fenerbahçe (Türkiye): 239 puan (7 sıra düştü)

31- Galatasaray (Türkiye): 236 puan (1 sıra düştü)

157- Samsunspor (Türkiye): 122 puan (13 sıra düştü)

157- Trabzonspor (Türkiye): 122 puan (6 sıra yükseldi)

187- Göztepe (Türkiye): 106 puan (4 sıra yükseldi)

189- Beşiktaş (Türkiye): 105 puan (28 sıra düştü)

202- Başakşehir (Türkiye): 99 puan (7 sıra yükseldi)

340- Konyaspor (Türkiye): 72 puan (20 sıra düştü)

375- Kayserispor (Türkiye): 68 puan (23 sıra düştü)

386- Alanyaspor (Türkiye): 67 puan (60 sıra düştü)

391- Gaziantep FK (Türkiye): 66 puan (39 sıra düştü)

428- Rizespor (Türkiye): 62 puan (53 sıra düştü)

475- Kasımpaşa (Türkiye): 58 puan (66 sıra düştü)

485- Antalyaspor (Türkiye): 57 puan (31 sıra yükseldi)

