Juventus maçı öncesi... Galatasaray'dan Kenan Yıldız planı!

Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenerek Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da iki gün sonra oynanacak Eyüpspor maçının hazırlıkları sürerken, teknik heyet bir yandan da gelecek haftaki Juventus karşılaşmasının planları üzerinde çalışıyor.

Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibinin, önceki hafta Serie A'da Lazio ile 2-2 berabere kaldığı müsabakayı maç ve performans analisti Serhat Doğan'a izleten Okan Buruk'un, Juventus'a karşı planlarını belirlemeye başladığı öne sürüldü.

KENAN YILDIZ PLANI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Doğan'ın rakiple ilgili raporunu inceleyen teknik direktör Buruk, İtalyan takımının etkili ismi Kenan Yıldız'ı durdurma görevini Sacha Boey'e verilecek.

Haberde, Buruk'un bu sezon daha çok sağ bekte görev verdiği Roland Sallai'yi ise hücum bölgesine çekeceği belirtildi. Mario Lemina'nın cezalı olduğu sarı kırmızılılarda, orta sahanın merkezi Lucas Torreira ve Gabriel Sara'ya emanet edilecek. Bu ikilinin önünde konumlanacak olan Sallai'nin, savunma yardımı ve rakibe pres özelliğinden yararlanılacak.