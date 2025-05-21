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Duran ve Ronaldo attı Al Nassr kazandı!

Duran ve Ronaldo attı Al Nassr kazandı!

21.05.2025 22:31:00
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Haber Merkezi
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Duran ve Ronaldo attı Al Nassr kazandı!

Suudi Arabistan Pro Lig'i 33. hafta maçında Al Nassr, sahasında Al Khaleej'i 2-0 mağlup etti.

Suudi Arabistan Pro Lig'i 33. hafta maçında Al Nassr ile Al Khaleej karşı karşıya geldi.

Al-Awwal Park'ta oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Jhon Duran ve 90+7'de penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.

Portekizli yıldız, maçın 65. dakikasında penaltı vuruşunu soldan auta gönderdi. Ronaldo, 90+7'de kullandığı penaltıda ise hata yapmadı ve attığı gol sonrası kaçırdığı penaltı için Al Nassr tribünlerinden özür diledi.

Öte yandan Ronaldo, attığı golle birlikte bu sezon ligde 24. golüne ulaştı.


İlgili Konular: #cristiano ronaldo #al nassr #Suudi Arabistan Pro Lig

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