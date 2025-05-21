Duran ve Ronaldo attı Al Nassr kazandı!

Suudi Arabistan Pro Lig'i 33. hafta maçında Al Nassr ile Al Khaleej karşı karşıya geldi.
Al-Awwal Park'ta oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Jhon Duran ve 90+7'de penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.
Portekizli yıldız, maçın 65. dakikasında penaltı vuruşunu soldan auta gönderdi. Ronaldo, 90+7'de kullandığı penaltıda ise hata yapmadı ve attığı gol sonrası kaçırdığı penaltı için Al Nassr tribünlerinden özür diledi.
Öte yandan Ronaldo, attığı golle birlikte bu sezon ligde 24. golüne ulaştı.