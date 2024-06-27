Dursun Özbek: 'A Milli Takım'da takımdaşlık olamaz'

Yayınlanma: 27.06.2024 - 14:44

Güncelleme: 27.06.2024 - 14:44

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir törende basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, A Milli Takım ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

Dursun Özbek, milli takımı tebrik ederek, "Milli takıma inandığımızı, onların gereken neticeyi alacağı konusunda bir açıklamada bulunmuştum. Beni mahçup etmediler. Kendilerini tebrik ediyorum. Ellerine sağlık, bütün Türkiye'yi sevince boğdular. Şimdi sıra Avusturya'da." dedi.

Ülkemizin başarıya ihtiyacı olduğunu söyleyen Özbek, "Oyuncularla konuşmadım, başkanı ve sayın bakanımızı arayıp onları tebrik ettim. Bizim vereceğimiz destek buradan onlara dua etmek. Bu başarıya Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tek yumruk haline geliyoruz. İnşallah Avusturya maçında da benzer sonuç alırız ve büyük sevinç yaşarız." yorumunu yaptı.

''Sizce A Milli Takım'da bir takımdaşlık ve takım tutma oluyor mu?'' şeklinde gelen soruya cevap veren Dursun Özbek, "Öyle olduğunu zannetmiyorum. Herkes milli takım formasını giymek ister. Tek amaçları milli olmaktır. Maç heyecanı ile bazı görüntüler olduysa bile heyecana vermek lazım. Milli takımda olmak, o formayı giymek önemli." ifadelerini kullandı.