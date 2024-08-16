Dursun Özbek, Aydemir Akbaş'ı ziyaret etti!
Galatasaray Kulübe Başkanı Dursun Özbek, Aydemir Akbaş'ı ziyaret etti.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilen oyuncu Aydemir Akbaş'ı ziyaret etti.
Evinde dün baygın halde bulunan ve bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Aydemir Akbaş, Prof. Dr.Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Akbaş, hastanede yoğun bakıma alınarak entübe edildi.
Akbaş'ı ziyaret etmek için Prof. Dr.Cemil Taşcıoğlu Hastanesi'ne gelen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı. Hastane çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Özbek "Şimdi kendinde değil. Entübe vaziyette. Allahtan ümit kesilmez. Hastane personeli gereken ihtimamı gösteriyor. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Aydemir abi bizim kıymetlimiz. Mektepli abim. İyi bir Galatasaraylı. Kendisiyle konuşmaya çalıştım ama duymuyor, hiçbir şey hissetmiyor. Bekliyoruz" dedi.
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