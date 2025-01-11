Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda suskunluğunu bozdu! "Rakiplerimiz tarafından bayağı bir ateş altına alınmıştır"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu yeni üye berat töreninde açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu yeni üye berat töreninde açıklamalar yaptı.
Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Divan Kurulu, Galatasaray'ın en yüksek istişare organıdır. Problemlerimiz divanda tartışılır. Siz yeni divan üyelerinden benim bir ricam var. 3 bine yakın üyemiz var. Divan Kurulu'na katılmanızı rica ediyorum." dedi.
Ezeli rakipleri tarafından Galatasaray'ın ateş altında olduğunu söyleyen Özbek, "Özellikle bu dönemde Galatasaray yarıştığı rakipleri tarafından bayağı bir ateş altına alınmıştır. Bu günlerde sağlayacağımız birlik ve beraberlik son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.
Gelecek hafta birçok konuyla ilgili açıklama yapacağını söyleyen Dursun Özbek, "Önümüzdeki hafta tekrar bir toplantımız var. Orada da tartışmayı, konuşmayı uygun gördüğüm konular var." diye konuştu.
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