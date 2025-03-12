Dursun Özbek duruma el koydu: Galatasaray'da köstebek avı başladı!
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in sarı-kırmızılı takımdan dışarıya bilgi sızdıranları bulmak amacıyla çeşitli önlemler aldığı öğrenildi.
Avrupa'dan elenen, Fenerbahc¸e ile arasındaki fark 4'e inen Galatasaray'da Bas¸kan Dursun O¨zbek, Kemerburgaz Tesisleri'ne c¸ıkarma yapmıs¸, bazı tedbirleri uygulamaya koymus¸tu.
Alanya galibiyetiyle karabulutlar dagˆılırken, Bas¸kan O¨zbek disiplinden asla taviz vermiyor.
YO¨NETİCILER KISITLANDI
Sözcü'nün haberine göre, Kemerburgaz'a giris¸ yasagˆı getiren O¨zbek, yo¨neticilerin futbolcularla konus¸masına kısıtlama getirdi, sadece belirledigˆi isimlerin takımla birlikte olmasına karar verdi. Torreira'nın dogˆum gu¨nu¨ partisindeki fotogˆrafların ortaya c¸ıkması camiada rahatsızlık yaratmıs¸tı.
O¨zbek futbolculardan sosyal medya kullanımlarına dikkat etmesini istedi. O¨zel hayatlarını des¸ifre eden paylas¸ımları yaparken sec¸ici davranmalarını talep etti.
BİLGİ SIZDIRANLAR ARANIYOR
Son olarak Özbek'in ic¸eriden bilgi sızdıranların bulunması konusunda kesin talimat verdiği kaydedildi.
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