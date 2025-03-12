Dursun Özbek duruma el koydu: Galatasaray'da köstebek avı başladı!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 11:57

Güncelleme: 12.03.2025 - 11:57

Avrupa'dan elenen, Fenerbahc¸e ile arasındaki fark 4'e inen Galatasaray'da Bas¸kan Dursun O¨zbek, Kemerburgaz Tesisleri'ne c¸ıkarma yapmıs¸, bazı tedbirleri uygulamaya koymus¸tu.

Alanya galibiyetiyle karabulutlar dagˆılırken, Bas¸kan O¨zbek disiplinden asla taviz vermiyor.

YO¨NETİCILER KISITLANDI

Sözcü'nün haberine göre, Kemerburgaz'a giris¸ yasagˆı getiren O¨zbek, yo¨neticilerin futbolcularla konus¸masına kısıtlama getirdi, sadece belirledigˆi isimlerin takımla birlikte olmasına karar verdi. Torreira'nın dogˆum gu¨nu¨ partisindeki fotogˆrafların ortaya c¸ıkması camiada rahatsızlık yaratmıs¸tı.

O¨zbek futbolculardan sosyal medya kullanımlarına dikkat etmesini istedi. O¨zel hayatlarını des¸ifre eden paylas¸ımları yaparken sec¸ici davranmalarını talep etti.

BİLGİ SIZDIRANLAR ARANIYOR

Son olarak Özbek'in ic¸eriden bilgi sızdıranların bulunması konusunda kesin talimat verdiği kaydedildi.