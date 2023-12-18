Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı! Galatasaray'dan açıklama!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dursun Özbek'in sağlık durumunda endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye yatırıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada yapılan tetkikler sonucu önemli bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Sponsor hastanemiz Medicana’nın Başkanımız Dursun Aydın Özbek’in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir;
“Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sn. Dursun Aydın Özbek, 18 Aralık Pazartesi günü Medicana Ataşehir Hastanesi’ne karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle ayaktan başvurmuş, yapılan tetkik ve değerlendirme sonuçlarında önemli bir bulguya rastlanmamıştır. Sn. Özbek’in, gastroenterit tanısıyla tedavisine başlanmış ve tedavi sonrası taburculuğu planlanmıştır. Sağlık durumuyla ilgili olarak şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz."
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