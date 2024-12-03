Dursun Özbek ile Acun Ilıcalı etkinlikte bir araya geldi: Pendik'te sürpriz görüşme!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Pendik'teki özel bir etkinlikte bir araya geldi.

Dursun Özbek ile Acun Ilıcalı etkinlikte bir araya geldi: Pendik'te sürpriz görüşme!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2024 - 12:50

3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Pendik'te özel bir maç organize edildi.

TOKALAŞTILAR

Etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da katıldı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e selam verip, tokalaştı.

Fenerbahçe'den Edin Dzeko ve Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz da etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı. İki futbolcu, özel maçta farklı takımlarda oynadı.


Etiketler: #dursun özbek #acun ılıcalı #galatasaray #fenerbahçe

İlgili Haberler

Adı Galatasaray ile anılan John Arias Brezilya'da gündem oldu

Adı Galatasaray ile anılan John Arias Brezilya'da gündem oldu
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya yanıt: 'Ne yaparlarsa yapsınlar...'

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya yanıt: 'Ne yaparlarsa yapsınlar...'
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a sert tepki: 'Bu düzeni yıkacağız'

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a sert tepki: 'Bu düzeni yıkacağız'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler