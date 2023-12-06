Dursun Özbek isyan etti: 'Galatasaray'ın böyle mi olması lazım?'

Yayınlanma: 06.12.2023 - 15:45

Güncelleme: 06.12.2023 - 15:45

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Aralık Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Futbol takımımız her zaman olması gerektiği yerde, yani Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesine devam ediyor. Kopenhag maçında son dakikaya kadar mücadele edip tarih yazacağımıza yürekten inanıyorum. Galatasaray, her zaman Türkiye'nin gururudur. Öyle olmaya da devam edecektir."

KEMERBURGAZ VE FLORYA AÇIKLAMASI

"2022 Haziran'daki seçim çalışmalarımızda defaatle projelerimizin ne olduğunu anlattık. Divan Kurullarında ve toplantılarda anlatmaya devam ediyoruz. Bu projelerin hepsi yürüyor. Tek tek üzerinden geçeceğim ve son gelişmeler hakkında bilgi vereceğim. En önemli projelerimizden bir tanesi Kemerburgaz'daki tesisimiz. Yaklaşık 130 dönüm civarındaki arsamızı Galatasaray Kulübü'ne çok önceden, benim başkanlığım döneminde kazandırmıştık. Oradaki faaliyetlerimizi davette gördünüz. Buna gerek var mıydı, yok muydu bunu defalarca tartıştık. Buna gerek vardı, hem de öyle gerek vardı ki, bu gereğin ne kadar elzem olduğunu anlamak için Florya'yı gezmek lazım. Florya 40 yıl önce yapılmış, o gün itibarıyla en modern tesisti. Aradan 40 yıl geçti ama 40 yıl geçti. 40 yıldan beri taş taş üstüne konmadı. Hiç kimse demedi ki 'Galatasaray bir dünya markas olmuş. Başarıdan başarıya koşuyor. Dünya yıldızlarını getiriyorsun nerede idman yaptırıyorsun' diye sorulmamış. Biz bu eksikliği yönetim kurulu arkadaşlarımla tespit ettik ve çalışmalara başladık. Divan Kurulu'nun bir tanesini kaba inşaatı bitmiş olan Kemerburgaz tesislerinde yaptık. Şimdi iç kısmın tefrişi için hareket ediyoruz. Niyetimiz bu sezon bitmeden Kemerburgaz Tesislerimize taşınmak."

"Kemerburgaz'ın bitirilmesinin aciliyeti, Florya'yı bir an evvel buraya taşımak istiyorum. En süratli, en çabuk şekilde taşımak istiyorum. Florya, Galatasaray'ın çıkış projelerinden bir tanesi. Hatırlıyorum, 2022 yılındaki Divan'da konuşurken hep şu ifadeler kullanıldı. Galatasaray Spor Kulübü, konsorsiyumun içinde bulunan Ziraat Bankası ve Denizbank ile yapılandırma anlaşması yaptı, borçlarını erteledi, sıcak paralar aldı. Takribi 2 milyar 200 milyon mertebesindeki bir borcu yapılandırdık. Seçildiğimiz birinci günden itibaren dedim ki, genel kurulda, öncesindeki toplantılarda behemehal yapılandırma anlaşmasından çıkmamız lazım. Bunu bankalara da her seferinde 'Biz bu anlaşmadan çıkacağız, tüm projeleri ona göre yapıyorum' dedim."

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKACAĞIZ"

"O günün koşullarında borçlanma faizimiz TLREF + 1.5 şeklindeydi. O günkü şartlarda TLREF yüzde 8-9 mertebesindeydi. Birçok arkadaşım 'Yahu neden çıkıyorsun anlaşmadan, 2030'a kadar anlaşma, yüzde 10 bile değil faiz, bunu kullan' dedi. Bu bugün böyle dedim, böyle olmasına rağmen senede 300-350 milyon TL faiz ödüyoruz, o günün koşullarında söyledim. Faiz böyle bile kalsa çıkacağım dedim. Bu sadece faizle ilgili şart değil. Yapılan anlaşma çerçevesinde eller kollar bağlı, her şey bankaların elinde. Peki bugüne geldik. Bugün yüzde 40'ı aşkın faiz ödüyoruz. Borç ortada. Faizin nerede duracağı belli değil. Şu anda, bugün itibarıyla yaklaşık 900 milyon TL faiz ödeyeceğiz."

"Bir düşünün, ödeyeceğimiz faiz miktarı 1 milyara dayanmış. Galatasaray ne yapmalı ki önce bu faizi ödesin, sonra sportif faaliyetlerine ayıracağı parayı bulsun, kulübü yönetsin, vergilerini yönetsin. Onun içindir ki Florya projesini hepimiz el üstünde tutmalıyız. Önümüzdeki 20-25 yıla damgasını vuracak bu projeyi desteklememiz gerekiyor."

"Riva projemizde 130 tane satılabilir villa Galatasaray'a aittir. Bunun değeri, 3 milyar TL mertebesinde. Maalesef satışlarda durgunluk var. Konut kredilerine bağlı olarak... Konut kredileri, bankalar tarafından verilmiyor, verilse de faiz çok yüksek. Buna bağlı olarak satışlar yavaşlamıştır."

"Mecidiyeköy projesi, Galatasaray'ın motor projelerinden bir tanesi. Daha önceki başkanlığım döneminde inşaatın kabasını yapmıştık, öyle kaldı. Arkadaşlarımla beraber seçildikten sonraki ilk hareketimiz, faydalı olacak bir projeyi geliştirmek oldu. 180 adet 1+1, 1+0, 2+1, 3+1 gibi muhtelif ebatlarda rezidans yapımına karar verdik ve yaptık. Bunun satılması çerçevesinde büyük bir fon elde ettik. Florya'nın satın alınmasıyla ilgili 40 dönüm bize ait değildi, bunu tapuya kavuşturduk. 18 aylık krediyi 6 aylık sürede Mecidiyeköy'ün fonuyla kapattık. Şu an elimizde 60 dönüm, borcu harcı olmayan bir Florya arsamız var. Üzerinde titriyoruz. Galatasaray'a faydası büyük olacaktır. Çalışmalarımız bu manada devam ediyor."

"HEPİMİZ GALATASARAY'IN ÜYESİYİZ"



"Galatasaray Adası'yla ilgili gelişmelerimiz var. Adayı 2 senedir yazın hizmete soktuk. Yapılması gereken, arkadaki küçük havuzun üstünün kapatılması ve etkinlik alanı yapılması lazım. Kazıklar çürümüştü. Gerektiği gibi yapacağız ve 1000 metre üzerinde bir alan olacak. Galatasaray'ın işleteceği bir mekan olacak."

"Bu kış da size hizmet vermek üzere yukarıdaki restoranın çevresini kapatıyoruz. 10 günlük bir ara verdik. Kışın adamız açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek."

"Stadyumdan Cendere Caddesi'ne doğru inen 60 dönümlük bir araziyi 49 yıllığına Galatasaray'a kazandırdık. Bu arazideki amacımız, daha önce yapmamız gereken taahhüdümüz olan bir kapalı spor salonu ve salon sporlarının burada toplandığı, yüzmesinden tutun voleyboluna kadar bir spor kompleksi. Buna gerek var mıydı derseniz, evet bizim tesis eksiğimiz bir tek futbolda değil ki. Burhan Felek'te yüzme yapıyoruz, gidin bir bakın. İçine girdik, düzenlemeye çalışıyoruz ama... İfade ettiğim şeylerin ne kadar önemli olduğunu anlamak için... Bir dünya markasıyız, hepimiz Galatasaray'ın üyesiyiz."

"SALON ARIYORUZ"

"Olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüp olarak büyük bir görevimiz var. Bu sporları Türkiye'ye getirdik tamam ama misyonu yerine getirmek için eksiğimiz tesis. Bugün kara kara düşünüyoruz. Basketbol takımı... Florya'da bir kapalı spor salonumuz var. Zaten yetmiyor. Altyapıya yetmiyor. Bugün dahi fellik fellik spor salonu arıyoruz. O belediyeye, bu belediyeye gidiyoruz spor salonu kiralamak için. Yahu Galatasaray'ın böyle mi olması lazım."

"Amatör şubeler üzerinden yapılan eleştiriler üzerine şu konuyu paylaşmak istiyoruz. Kemerburgaz'daki tesis... Tamamen a takım ve altyapıya, akademiye ve futbolcu eğitmek üzere yaptığımız tesis. Stadyumun yanındaki kısımda basketbol, voleybol, judo maçları oynayacağımız, antrenman yapacağımız daha efektif bir yönetim planlaması içindeyiz. Judoyu Anadoluhisarı'nda bir yerde, yüzmeyi Altunizade'de bir yerde yapıyoruz. Bu konuda size sunduğumuz projelere dikkat ederseniz gerek Kemerburgaz gerek stadyumun yanındaki yer itibarıyla amatör sporlara ne kadar önem verdiğimizi anlamanızı rica ediyorum."

"RAKİPLER HELAL OLSUN DİYOR"



"Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından misyon olarak hedeflenmiş konu, benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımın birinci önceliği. Profesyonel ve amatör ayrımı yapmadan en başarılı olmak, en iyisini yapmak üzere hareket ediyoruz. Yönetimdeki arkadaşlarımla, elimizdeki olan olmayan bütün imkanları, şartlar kullanarak bu spor dallarının Galatasaray'a yakışır şekilde yapılması için hareket ediyoruz."

"Bir şeyi tespit etmiş durumdayım. Rakip takım başkanları söylüyor. 'Galatasaray'a helal olsun. Galatasaray bir araya geldi, tek yumruk' oldu demiyorlar mı? Bu camiamızın iftihar edeceği bir durum."