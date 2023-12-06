Parken'de dev final: Danimarkalı teknik direktörden Galatasaray itirafı!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 10:05

Güncelleme: 06.12.2023 - 10:05

Şampiyonlar Ligi'nde, Galatasaray ile 12 Aralık'ta kader maçına çıkacak olan FC Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Galatasaray'ın Bayern Münih maçında, ilk yarı boyunca mükemmel, büyüleyici ve etkileyici bir futbol ortaya koyduğunu dile getirdi.

Hürriyet'in aktardığına göre; Neestrup, Galatasaray ile oynayacakları gruptaki son karşılaşmanın, "Tüm Kopenhag için büyük bir maç" olacağını ve ekiplerin şansının yüzde 50-50 olduğunu söyledi. Danimarka ekibinin teknik patronu, Kopenhag Parken Stadı'nda her iki takımı, çok büyük bir maçın beklediğini ifade etti. Jacob Neestrup, "Kendi kaderimizi kendimiz tayin edeceğiz. 6. maç sonunda bakalım iyi mi yaptık, kötü mü yaptık göreceğiz" dedi.

"BAYERN VE MANCHESTER GİBİ OYNAYACAĞIZ"

İstanbul'da, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları ilk karşılaşmaya da atıfta bulunan Neestrup, ilk 15 dakika tüm Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar oynadıkları maçların belki de en kötü başlangıcını yaptıklarını, futbolcusunun kırmız kart görene kadarki sürede en iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu ima etti. Neestrup, hem Bayern Münih hem de Manchester United'e karşı yaptıkları gibi, sarı-kırmızılıların ofansif oyuncularını kapatarak, alan vermeyerek, oynatmamaları gerektiğini belirtti.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5 maç sonrası, Galatasaray ile aynı puanda bulunan Kopenhag Teknik Direktörü Neestrup, kendilerinin 2. sırada olmalarını hak ettiklerini diye getirdi. 35 yaşındaki teknik direktör, "Galatasaray'a karşı elimizden geleni yapıp gruptan çıkmaya çalışacağız" ifadesini kullandı.

"TÜRK GAZETECİLERLE İYİ GEÇİNELİM"

Parken Stadı'nda 12 Aralık akşamı Galatasaray karşılaşmasını büyük bir heyecanla beklediğini belirten Neestrup, gülümseyerek; "Türk gazetecilerle iyi geçinmeliyim" esprisiyle röportajı sonlandırdı. Danimarkalı teknik direktör, ilk maçta, bir Türk gazetecinin kendisini tebrik etmesine sinirlenerek, "Ne tebriği? Bu tarz oyunları kazanmalıydık, iki puan kaybettik. Bir puan başarı değil. Saygı duymalısınız" demişti.