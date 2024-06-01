Dursun Özbek müjdeyi verdi! 'Takımda kalacak'

Yayınlanma: 01.06.2024 - 21:19

Güncelleme: 01.06.2024 - 21:19

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ulaştığı 24. şampiyonluğu Ankara'da kutladı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve Belçikalı futbolcu Dries Mertens'le ilgili soruya "Mertens önümüzdeki sezon Galatasaray'ın kadrosunda olacak. Okan Buruk bizim zaten başarılı hocamız. Önümüzdeki sezon Okan hocamızla 5. yıldızı takacağız." cevabını verdi.

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, ülkesinden DH'ye yaptığı açıklamada takımda kalacağını söylemişti.

Belçikalı yıldız, "Galatasaray ile sözleşmemi bir yıl uzatacağım. Ondan sonra kariyerim normal olarak sona erecek." ifadelerini kullandı.

Dries Mertens'in önümüzdeki günlerde Galatasaray ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.