Dursun Özbek'ten Divan Kurulu'nda dikkat çeken açıklama: 'Bizi kopyalıyorlar'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özbek açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bugün 10 Eylül. Daha önce beraber çalıştığım, gurur duyduğum değerli şampiyon başkanımız Sevgili Duygun Yarsuvat'ın ölüm yıl dönümü. Bu hafta sonunda efsanemiz Metin Oktay'ın vefatının yıl dönümü. Kendilerini rahmetle anıyorum. Kulübümüze verdiklerinden dolayı kendilerine büyük bir teşekkür gönderiyorum buradan. Öyle zannediyorum ki büyük bir alkışı hak ediyorlar."

"H İ ÇB İR ZAMAN ÖDÜN VERMEY İZ"

"Bildiğiniz gibi arkadaşlarımla beraber 2022 Mayıs'ta teveccühünüzle seçildik. Geldiğimiz günden itibaren ortaya koyduğumuz hedefler vardı. Bunlar neydi, kısaca anlatmak istiyorum. Birincisi finansal yapının düzelmesi ve finansal yapının sürdürülebilir hale gelmesiydi. İkincisi tesisleşme. Galatasaray'ın en büyük eksiklerinden bir tanesi tesislerinin günümüze uygun olmaması veya hiç olmaması. Üçüncüsü de sportif başarı. Galatasaray Spor Kulübü, sportif başarıdan hiçbir zaman ödün vermeyen bir kulüp. Yüklendiği misyon itibarıyla sportif başarı her zaman önceliğidir."

"H İ Ç K İMSEYE BORCUMUZ YOK"

"Sportif başarılarla ilgili olarak söylediklerimizi yapmanın gururunu yaşıyorum. Arkadaşlarımla beraber büyük bir emek sarf ettik. Finansal yapılandırmayı söz verdiğimiz gibi sonlandırdık. Faaliyetlerimizle de temmuz itibarıyla çizgiyi altına çektiğiniz zaman, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve ortaklıklarının hiç kimseye borcu yok. O gün itibarıyla yükümlülüklerinin hepsini yerine getirmiştir. Faaliyetlerini ve ödemelerini gününde yapmıştır."

"K İMSE ENDİŞE ETMESİN"

"Elbette Galatasaray'ın ileriye dönük yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülükler, faaliyetlerle karşılanması gereken yükümlülüklerdir. Çeşitli sebepler olabilir. Yapılandırdığı vergi borçları olabilir. Yükümlülükleri her sene o dönem içinde karşılamak zorundadır. Bugüne kadar yürüttüğümüz faaliyetler itibarıyla bunu sağladık. Kimseye borcumuz yok derken, vergi borcumuz yok, geçmişten gelen borçları sıfırladık. Sporculara geçmişten borcumuz yok. Çizgiyi çektiğiniz zaman, Galatasaray'ın geçmiş faaliyetleriyle ilgili herhangi bir borcu yok, sadece yükümlülükleri vardır. Yükümlülükler, faaliyetler ile karşılanacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın."

"EN DE ĞERLİ SPOR KUL ÜBÜYÜZ"

"Son derece başarılı bir sermaye artışı yaptık. Yaklaşık 13.5 milyar TL sermayeye yükseldik. Pozisyonumuza bakınca borsada, Galatasaray Sportif AŞ 21.2 milyar TL değerle Türkiye'nin en değerli spor kulübüdür. Hiç kimse başka şekilde biz değerliyiz demesin. Halep orada arşın burada. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin en değerli spor kulübüdür."

"D ÜNYADA E ŞİNİN OLMADIĞINI S ÖYLÜYORLAR"

"Yapmış olduğumuz, söz verdiğimiz önemli hususlardan bir tanesi tesislerimiz eski veya hiç yok. Tesisleşmeyle ilgili büyük bir hamle başlattık. Birinci ayağını futbolla ilgili Florya'dan taşınmak suretiyle yeni yerimize geçtik. Orada da iki etapta bu inşaatı yapacağımızı söyledik. Birinci etabı bitirdik. Futbol takımımıza muhteşem bir tesis yaptık. Kıyaslayan, yeni transfer ettiğimiz futbolcular çok net ifade ediyor. Barcelona, Manchester City gibi kulüplerde oynamış futbolcularımız bu tesisin Avrupa'da dahi eşinin olmadığını söylüyor."

"RAK İPLERİMİZLE FARK BU"

"Altyapı tesisiyle ilgili Eyüp Belediyesi'ne ruhsat başvurusu yapıyoruz. En kısa sürede 4 saha, altyapı tesisini en kısa sürede kulübümüze kazandıracağız. Tesisleşme deyince, Galatasaray Spor Kulübü'nün sportif faaliyetleri sadece futboldan ibaret değil. 17 tane daha branşımız var. Birçoğunun faaliyetlerinde çok büyük zorluklar çekiyoruz. Tesisimiz yok. Stadın hemen yanındaki 60 dönüm arazimizi kulübe kazandırmıştık daha evvel. Burada voleybol, basketbol, yüzme ve salon sporlarını yapacağımız tesisin ruhsat aşamasındayız. Proje bitti. Ruhsat başvurusunda bulunuyoruz. En kısa sürede orada inşaata başlayacağız. İnşaata başlayacağız deyince hep aklıma şu geliyor; hatırlarsanız 2016-17 yıllarında yine başkan olduğumuz dönemde, Riva'da Florya'da şunu yapalım diyorduk. O gün büyük ölçüde tenkit aldık. Rakip takımların başkanları, yöneticileri Galatasaray Emlak AŞ, Galatasaray İnşaat AŞ dediler. Bize böyle sataştılar. Bugün görüyoruz ki değerli hazirun, herkesin elinde bir dosya bizim 7 sene evvel yaptığımızı benzerini yapmak üzere faaliyet dışı gelirlere yönelmiş durumdalar. Bu da Galatasaray ile rakipleri arasında en büyük farkı teşkil etmektedir. O gün bizi tenkit edenler bugün bizi kopyalamak durumunda kaldılar."

" ÇOK C İDDİ PROJELERİMİZ VAR"

"Tesisleşmeyle ilgili çok ciddi projelerimiz var. İnşallah altyapıyla ilgili inşaata başladık. Akademi binasıyla... Voleybol, basketbol için ruhsat aşamasındayız. Burada en büyük destek sizlersiniz. Biz bu kabil projelerin altına girerken gücü sizden alıyoruz. Bütün Galatasaray camiasına, üyelerine büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bizler Galatasaray'a hizmet ederken, sizlerin desteğiniz hedefe gitmemizde en büyük rolü oynamıştır."

" ŞİMDİ O D ÖNEME GELD İK"

"3 tane ayaktan bahsettim. Finansal yapı, tesisleşme, sportif başarı. Sportif başarı bizim olmazsa olmazımız. İki maddeyi realize etmeden sportif başarıyı yakalamak mümkün değil. Sportif başarıyı hem profesyonel olarak yapılan futbolda hem de 17 tane branşta yakalamak zorundayız. Bunun için hatırlarsanız geçmişte yaptığımız, yetki aldığımız kurulda söyledik; dedik ki 'biz projelerden üretmiş olduğumuz kaynakları bir fonda toplayacağız, hiç kimse bu fona el süremeyecek, getirisini amatör sporlarda kullanacağız' demiştik. Şimdi o döneme geldik. Yaptığımız projeler ete kemiğe büründü. Kaynak üretmeye başladı. Amatör sporlarda da bu ilave kaynakla beraber çok daha başarılı olan, sevince boğacak başarılar yakalamak için gerekli finansal desteği buradan sağlayacağız."

FLORYA PROJES İ, BANKALAR BİRLİĞİ

"Yaptığımız işlerin motoru olan projeler vardı. Kısaca onların da üzerinden geçmek istiyorum. Florya'nın ihalesini yaptık. Sizlere söz verdiğimiz gibi, oradan almış avansla Bankalar Birliği'ne borcumuzu ödedik ve kapattık. Riva'da ikinci etap başladı, 550 villamız var, satışlar başladı. İnşaat da devam ediyor. Yaklaşık 70 villa satılmış durumda. Mecidiyeköy'deki inşaat akamete uğramıştı. RAMS firmasıyla yaptığımız sözleşme çerçevesinde orada da inşaat başladı. Nisan sonuna mayıs başına kadar tüm inşaatı tamamlayıp bize teslim edecekler. Kemerburgaz'da a takım inşaatı bitti, altyapı inşaatı başladı. Oranın inşaatını Pasifik Holding üstlendi. Hem RAMS'a hem Pasifik'e çok teşekkür ediyorum. Ellerini taşın altına koydular. En kısa sürede bitirecekler."

"YER İNE GETİRDİĞİMİZ İ Ç İN GURURLUYUM"

"Stadyumun yanındaki 62 dönüm arazi. Proje bitti. Ruhsat aşamasındayız. Biten projeyi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne teslim ettik. Ruhsatı alır almaz inşaata girişeceğiz. En önemli projelerimizden biri de, Galatasaray Adası'nı yeni baştan yapmak ve hizmete açmaktı. Bu sözü de yerine getirdiğimiz için gururluyum. Mükemmel bir ada yaptık. Gidenler herhalde son derece memnundurlar."