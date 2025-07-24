Dursun Özbek'ten ezeli rakiplere gönderme: 'Hepsi dediğimize geldi'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün Divan Kurulu Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda konuştu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"22 Temmuz itibariyle Galatasaray, Bankalar Birliği anlaşmasını sonlandırmıştır ve bu süratle mali bağımsızlığı için en önemli aşamalarından birini daha başarıyla tamamlamıştır. 3 senelik görevimiz boyunca 4.7 milyar TL anapara ve faiz ödedik. Yıllar içinde ödediğimiz faiz miktarının bizi nasıl yıprattığını ifade etmek için rakamların da bilinmesi lazım. Senelik faiz 40 milyon dolarlara ulaşmıştı. Şimdi bundan kurtulmanın sevincini yaşıyoruz."

"RAKİPLERİMİZ BİZİ TENKİT ETSE DE SONUNDA HEPSİ DEDİĞİMİZE GELDİ"

"Galatasaray, Bankalar Birliği'nden çıkma hedefini ilk defa ortaya koyan kulüptür. Rakiplerimiz zaman zaman bu projemizi tenkit etse de sonunda hepsi bizim dediğimize geldi. Bu anlamda futbol ailesine liderlik ettiğimiz için de mutluyum."

"NE SÖZ VERDİYSEK ARKASINDA DURDUK"

"Ne dediysek, aynısını yapıyoruz. Size ne söz verdiysek, arkasında durduk ve yerine getirmek için en yüksek gayreti gösterdik. En büyük teşekkürü siz genel kurul üyelerine gönderiyorum. Çünkü siz, bana ve arkadaşlarıma inandınız, bizleri desteklediniz. Bu destek çok kıymetliydi. Size verdiğimiz sözü yerine getirmek, beni nasıl bir haleti ruhiye içine attı, bilemezsiniz."

"FLORYA PROJESİ İÇİN 50 MİLYON DOLARLIK AVANS ÖDEMESİNİ ALDIK"

"Florya ihalesini başarıyla sonuçlandırdık. İhale Komisyonu Başkanı Adnan Polat ve üyelerine teşekkür ederim. İhale şartnamesi Galatasaray'ın haklarını koruyan ve Galatasaray'ın geleceği için endişe yaratmayan şekilde hazırlandı. Yaklaşık 50 milyon dolarlık avans ödemesini TL olarak aldık. Aldığımız avansla Bankalar Birliği borcumuzu kapattık. Bir kısmı kasamızda duruyor, eski borçlarımızı kapatacağız."

"DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLMANIN HAYALİNİ KURACAĞIZ"

"Galatasaray'ı bizden sonra geleceklere en iyi şekilde bırakmak için çok daha fazla çalışmalıyız. Türkiye'de herkesin gıptayla baktığı kulüp değil, dünyanın en büyüğü olmanın hayalini kuracağız. Galatasaray çok yaşayacak, her zaman daha fazlasını başaracak. Bunu da herkes böyle bilsin"