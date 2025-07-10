Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! 'Galatasaray'ı zora sokacak bir hamlede...'

Galatasaray ile Napoli arasında Victor Osimhen transferi için süren pazarlıklar kritik bir noktaya taşındı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; 9 Temmuz Çarşamba günü taraflar arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede, transferin tamamlanabilmesi adına ödeme planı detaylı şekilde masaya yatırıldı.

Sarı-kırmızılılar, önceki gün 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini kabul ettiğini Napoli'ye bildirmişti. Ancak bu rakamın taksitlendirilerek ödenmesi önerildi. Galatasaray, 75 milyon Euro'yu 5 yıla yayılmış şekilde taksit taksit ödemeyi teklif etti.

NAPOLİ VE OSIMHEN TEMİNAT BEKLİYOR

Taraflar arasında prensipte önemli bir ilerleme sağlanırken; Napoli cephesi, bu anlaşmanın resmiyete dökülebilmesi için Galatasaray'dan teminat ve bankacılık düzeyinde güvence talep etti. Aynı şekilde yıldız futbolcu Osimhen de bu konuda netlik bekliyor. Aksi takdirde, transferin sonuçlanmayacağı ve Osimhen'in Okan Buruk'un takımına geri dönmeyeceği belirtiliyor.

KAVUKCU VE GARDI DEVREDE

Transfer sürecini Galatasaray adına yöneten Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile menajer George Gardi, geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giderek temaslarını sıklaştırdı. İkili, Sky Sports muhabirleri tarafından görüntülenmişti.

George Gardi, burada yaptığı kısa açıklamada, "Osimhen'i Galatasaray'a geri getirmek istiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Abdullah Kavukcu ise soruları yanıtsız bıraktı.

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen transferi için Radyospor'a konuştu.

Özbek, "Galatasaray'da her şey olan dahilinde ilerliyor. Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede asla bulunmadık ve bulunmayacağız. Bu durum Osimhen'in olası transferi için de geçerli" dedi.