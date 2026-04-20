Dursun Özbek'ten Galatasaray camiasına mesaj!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği 25. Yıl Belgeseli için düzenlenen galada açıklamalarda bulundu.

Organizasyonda konuşan başkan Dursun Özbek, GSYİAD'ın kulübe her zaman destek verdiğini aktararak "GSYİAD’ın Galatasaray ile olan ilişkisi, bağlılığının kelimelerle ifade edilmesi mümkün değil. Başkanlık yaptığım süre içinde her zaman yönetimin yanında yer aldılar, Galatasaray'ın dertleriyle dertlendiler, Galatasaray'a daha fazla ne yapabilirizin peşinde koştular. GSYİAD'ın bütün üyelerine Galatasaray'a verdiği destekten dolayı büyük bir teşekkür gönderiyorum. Görevde olduğum her zaman GSYİAD'la beraber çözüm arayışında oldum. GSYİAD’ın desteğini her zaman yanımızda en kuvvetli şekilde hissettik" dedi.

Özbek, "Özellikle bu dönemde Galatasaray'ın GSYİAD gibi paydaş ve destekçilerinin olması çok önemli. Zor dönemlerden geçiyoruz. Neyle uğraştığımızı, karşılaştığımızı anlatmaya gerek yok, hepimiz fiilen içinde yaşıyoruz. Burada bizi kuvvetli kılan tek şey camianın birlikte olması ve kurduğumuz sevgi ikliminin devam etmesi. Bütün projelerimizde, yaptığımız her işte bunun faydasını görüyoruz." diye konuştu.

"YUKARI ÇIKANI AŞAĞI ÇEKME GİBİ BİR USUL VAR"

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün projelerinden bahsederken, "Galatasaray hayata geçirdiği projelerle büyüme yolundadır. Bu yolda çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. 23 Nisan'ı stadımızda çocuklarımızla beraber kutlayacağız. Aynı zamanda da bir temel atma törenimiz var. Yaptığımız Aslantepe Vadisi projesi, Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılını şekillendirecek. Orada basketbol salonumuz, voleybol salonumuz, farklı branşlara hizmet edecek salonlar, yüzme havuzumuz olacak. Bütün amatör sporlarımızı bir çatı altında topluyoruz. Önümüzdeki üç yılı alacak bu projeyi sizin de desteğinizle daha kısa sürede bitirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Özbek, sarı-kırmızılı camiaya seslenerek, "Galatasaray'ın büyüyerek yoluna devam etmesi, artık Türkiye'nin sınırlarını aşan global bir marka olma özelliğini daha da yukarılara taşıması, birlikteliğimizin ve beraberliğimizin bir eseri. Hiç eksilmeden, kuvvetten düşmeden bu yolda ilerlemeye hep beraber devam etmemiz gerektiğini biliyorum. Bizde yukarı çıkanı aşağı çekme gibi bir usul var. Bundan hiç etkilenmeden hep beraber işaret ettiğimiz yoldan yürüyeceğiz" dedi.

GSYİAD'ın 25. yılını kutladıklarını ve Süper Lig'de 25 şampiyonluklarının bulunduğunu hatırlatan Özbek, "Demek ki GSYİAD’ın her yılı için Galatasaray'ın bir şampiyonluğu var. Sırada ne var? Şimdi 2026 yılındayız, 26. şampiyonluk da inşallah gelecek" değerlendirmesinde bulundu.