Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dursun Özbek'ten 'İbrahim Hacıosmanoğlu' iddialarına yanıt: 'Bunu söyleyen kişiler...'

Dursun Özbek'ten 'İbrahim Hacıosmanoğlu' iddialarına yanıt: 'Bunu söyleyen kişiler...'

11.02.2026 14:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Dursun Özbek'ten 'İbrahim Hacıosmanoğlu' iddialarına yanıt: 'Bunu söyleyen kişiler...'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün Divan Kurulu Şubat Ayı Olağan Toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmede söylediği iddia edilen sözlerle ilgili ilk kez konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızlı kulübün Divan Kurulu Şubat Ayı Olağan Toplantısında açıklamalarda bulundu. 

Dursun Özbek açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Futbol takımız Süper Lig'de lider, Şampiyonlar Ligi'nde ise yoluna devam ediyor. Juventus ile oynayacağız ve onlara karşı tarihi zaferler kazandık. Önümüzdeki Salı gecesi yine böyle bir maç olacak, inanıyorum. Taraftarlarımızı Eyüpspor ve Juventus maçında takıma desteğe davet ediyorum."

"STADIMIZIN YENİLENMEYE İHTİYACI VAR"

“Aslantepe için ruhsat almak üzereyiz. Nisan ayı gibi temel atma töreni planlıyoruz. Kemerburgaz'da alt yapı tesisi için çalışmalar devam ediyor. Mecidiyeköy'deki rezidansın teslimatını Mayıs ayında yapacağız. Riva'da ikinci faz çalışmaları başladı, satışlarımız da iyi durumda. Stadımızın da yenilenmeye ihtiyacı var. Çalışmalar yapıyoruz. Stadın elden geçmesi lazım. İstenmeyen olaylar olmaması için yatırıma ihtiyaç var.”

“YORUMCUSU, GAZETECİSİ, ŞARKICISI, MANKENİ…”

“Galatasaray'ı fersah fersah rakiplerinin önüne geçirecek projeleri yapmaya devam ediyoruz. Galatasaray'ı dışardan yıpratma çalışmaları son derece hızlı ve yoğun şekilde devam ediyor. Tüm sektörlerde, aklınıza kim gelirse... Yorumcusu, gazetecisi, şarkıcısı, mankeni... Evet mankeni… Organize bir şekilde söylemler aynı.. .Sanki birileri düğmeye basmış."

“BUNU SÖYLEYEN KİŞİLER ZIR CAHİLLER”

“Akla ziyan şeyler var. Ben bir yerde TFF Başkanı'na ‘Sakın ha bu polemiklere girme’ demişim. G.Saray Başkanı, TFF Başkanı'na gitmiş demiş ki ‘Biz çok sıkıntıdayız, şampiyon olamıyoruz. Bu sene mutlaka şampiyon olmamız lazım!’ Bak bak bak. Bunu söyleyen kişiler ne Galatasaray camiasını tanıyor ne Galatasaray başkanını tanıyor. Bunu söyleyen kişiler zır cahiller. Bizim şampiyon olmadığımız seneler oldu. Böyle şeyler Galatasaray'ın aklından geçmez. Bunu söyleyen kişilerin başkanları karıştırdığını düşünüyorum. Zerre kadar bunlardan etkilenmiyoruz.”

İlgili Konular: #galatasaray #dursun özbek #İbrahim Hacıosmanoğlu

İlgili Haberler

Juventus maçı öncesi... Galatasaray'dan Kenan Yıldız planı!
Juventus maçı öncesi... Galatasaray'dan Kenan Yıldız planı! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile oynayacakları maçın planını oluşturduğu ve Kenan Yıldız'a özel önlem alacağı iddia edildi.
Galatasaraylı eski futbolcu Candemir Berkman hayatını kaybetti
Galatasaraylı eski futbolcu Candemir Berkman hayatını kaybetti Galatasaray'ın ve Türk Milli Takımı'nın eski futbolcusu Candemir Berkman hayatını kaybetti.
Galatasaray Daikin, Aras Kargo engeline takılmadı!
Galatasaray Daikin, Aras Kargo engeline takılmadı! Galatasaray Daikin, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında kendi evinde ağırladığı Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.