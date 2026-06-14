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Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması: 'Onların kararını bekliyoruz'

Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması: 'Onların kararını bekliyoruz'

14.06.2026 14:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması: 'Onların kararını bekliyoruz'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni sözleşme teklifinde bulundukları Mauro Icardi'den yanıt beklediklerini açıkladı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sabah'a konuştu.

Özbek, sözleşmesi biten Mauro Icardi ile ilgili son durumu anlattı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Mauro Icardi, Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifimi yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler... Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz" sözlerini sarf etti.

Galatasaray forması altında geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Mauro Icardi, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.

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