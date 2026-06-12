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Galatasaray'dan kiralanmıştı: Southampton'dan Elias Jelert kararı

Galatasaray'dan kiralanmıştı: Southampton'dan Elias Jelert kararı

12.06.2026 19:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan kiralanmıştı: Southampton'dan Elias Jelert kararı

İngiltere Championship ekiplerinden Southampton, takımdan ayrılan isimleri duyurdu. Galatasaray'dan takıma katılan ve kiralık sözleşmesi sona eren Elias Jelert'in de takıma veda ettiği belirtildi.

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Southampton, yeni sezon öncesinde kadro planlaması kapsamında takımdan ayrılacak futbolcuları açıkladı. Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Elias Jelert'in geleceği de netleşti.

TAKIMDAN AYRILAN İSİMLER

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kiralık sözleşmesi sona eren Elias Jelert'e ek olarak Oriol Romeu, Will Smallbone, Ross Stewart, Alex McCarthy, Joe Aribo, Jamie Jones, Charlie Taylor takımdan ayrıldı.

SOUTHAMPTON'DAN AÇIKLAMA

Southampton'ın açıklamasında, "Kulüp Oriol, Will, Ross, Alex, Joe, Jamie, Charlie ve Elias'ın Southampton formasıyla geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çaba ve özveri için minnettarız. Kariyerlerinde bundan sonraki süreçte kendilerine en iyi dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

JELERT'İN SATIN ALMA OPSİYONU

Galatasaray'dan sezon başında kiralanan Elias Jelert'in sözleşmesinde 8.5 milyon euroluk bir satın alma maddesi bulunuyordu. Jelert, geride kalan sezonda 11 maçta süre alırken 1 asist kaydetti. Jelert, 2024'te Galatasaray'a Kopenhag'dan transfer olmuştu.

İlgili Konular: #galatasaray #Southampton #Elias Jelert

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