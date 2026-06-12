Adı Galatasaray ile anılıyordu: Can Uzun'dan transfer kararı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir numaralı hedef olarak Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun gösteriliyor.

A Milli Takım ile 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek genç yıldızın transfer görüşmelerine ilişkin yeni bir karar aldığı belirtildi.

HT Spor'da yer alan habere göre; Can Uzun, 2026 Dünya Kupası süreci bitene kadar transfer görüşmelerine kapıları kapattı. Milli futbolcunun tüm konsantrasyonunu A Milli Takım'a verdiği belirtildi.

Transfer görüşmelerini Dünya Kupası sonrasına bırakan Can Uzun'a kulübü Eintracht Frankfurt'tan destek geldi. Alman ekibinin de görüşmeler için Dünya Kupası sonrasını işaret ettiği belirtildi.

Frankfurt'un Can Uzun için 60 milyon Euro istediği belirtilirken, sarı-kırmızılıların bu transferi 45 milyon Euro seviyesinde bitirmeyi hedeflediği aktarıldı.

20 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası performansının da bonservis bedelinde etkili olması bekleniyor.