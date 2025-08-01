Dursun Özbek'ten Victor Osimhen ve Leroy Sane açıklaması: 'Daha büyük hayaller kurmak için...'

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu açıklamalarda bulunuyor.

Dursun Özbek açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımla ben bir hayal kurduk. Bu hayal başlarda imkansız gibi gözüküyordu. Sarı kırmızıya gönül verenler bu hayale ortak oldular. Bu hayalimiz büyüdü ve en önemli hedefimiz haline geldi. Önce Alman milli takımının ve Bayern Münih'in 10 numarasının transferi tamamlandı. Sonrasında Victor Osimhen'in transferi tamamlandı. Bu transferler sadece rakam transferi değildir. Bu, Galatasaray'ımızı dünyanın en büyük spor kulübün dönüştürme hedeflerinin adımlarından biridir. Osimhen'in bize ve hedeflerimize inanan Sane'nin güvenin göstergesidir. Bugün, birlikte hayal kurduğumuz Galatasaraylılara sesleniyorum. Şimdi Galatasaray'ımız uğruna daha büyük hayaller kurmak için birlikte yürümenin zamanıdır."

'OSIMHEN İLE KONUŞTUĞUMUZDA O DA İNANAMAMIŞTI'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin transfer süreci için, “Başkanımızla bir hayalimiz vardı. Victor'la konuştuğumuzda o da inanamamıştı buna. Ocak ayında Victor'a çok ciddi bir teklif vardı. Gitmeyeceğim dedi. Sezon sonunda sizinle konuşalım dedi. Çalışmalarımıza başladığımızda bize inananlar da vardı, hayalci diyenler de vardı. Sadece transfer değil bu. Victor'un duruşu çok enteresandı. Gizlilik içinde yönettik bunu. İtalyan basınından öğrendiniz çoğu şeyi. Duruşumuzdan hiç ödün vermedik. Başkanımız ‘Parasını geleceğe bırakmayacağız, bizim dönemimizde ödenecek’ demişti. Geleceğe transferle ilgili borç bırakmıyoruz. Victor'un bonsevisini sermaye olarak Galatasaray'ın kasasına koyduk. Victor'un vazgeçtiği rakamlara inanılmaz rakamlar. Sane'yle ocak ayında görüşmüştük. Dünyadaki birçok futbolcunun Galatasaray'a gelmek istediğini söylemiştim. İnanılmaz bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çok mutluyuz böyle bir oyuncu kadromuza kattığımız için” ifadelerini kullandı.

'OSIMHEN'E DÜNYANIN BÜYÜK TAKIMLARINDAN TEKLİFLER GİTTİ'

Abdullah Kavukcu, Osimhen'in transferine ilişkin ayrıca, "Muslera'nın veda yemeği. O gün Osimhen'e ilk teklifi yaptık. O gün ne konuştuysak birebir aynısını verdik. Verdiğimiz teklifi bir kuruş yükseltmedik. İnşallah başka takımlar da kiraladığı futbolcunun rakamlarını gerçekçi olarak açıklarlar. Victor'a teklif gitti ama ne cevap verdiğini benim açıklamama gerek yok. Victor'a sadece Türkiye'den değil, dünyanın büyük takımlarından teklifler gitti. Bunları Napoli açıklayabilir" dedi.

KALECİ TRANSFERİ SÖZLERİ

Kaleci transferiyle ilgili soruyu ise Kavukcu şöyle yanıtladı:

"Biz sezon sonunda da konuştuk. Galatasaray, Avrupa'daki futbolcuların odağı haline geldi. İstediğimiz futbolcuyu alırız. Bunu Osimhen'de gösterdik. Kimsenin hayal edemeyeceği rakamları masaya koyabileceğimizi gösterdik. UEFA kriterleri var. Çok doğru ve iyi planlayarak, gelirimizi belirli bir seviyeye çekebilirsek transferi ona göre belirleyebiliyoruz. Kaleci transferi için çok isim konuşuluyor. İsmi konuşulmayan, 3 tane daha kaleci var. Gizli bir şekilde yönettiğimiz. Biten bir şey yok. Görüştük mü görüştük. Galatasaray'ın şartları uyuşuyorsa önce başkanımız, sonrasında hocamız karar verecek.”

'AMACIMIZ GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNU OLUŞTURMAK'

Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç tane oyuncumuzla yollarımız ayrılacak. Yeni gelen oyuncularımız olacak. Amacımız Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturmak. Bunun için transfer çalışmalarımız hızla devam ederken ayrılacak kardeşlerimizle de gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Şu anda Galatasaray Spor Kulübü içinde çok güzel bir uyum ve çalışma şekli var. Herkesin görevi belli. Onun için taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da en kuvvetli takımı kurmak için çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden beri taraftarlarımız çok güzel destek verdiler. Bu desteğin sürmesini istiyorum. Artık herkes buraya Galatasaray'ı seyretmeye geldiğinde mutlu bir şekilde takımı desteklemelerini istiyorum. Başarının en büyük faktörü camianın içindeki birliktelik ve tek yumruk olmak. Bunu devam ettirdiğimiz sürece Galatasaray daha nice başarılara koşacaktır. Tarihi Galatasaray yazar, bundan sonra da yazmaya devam edecek."

'HIZ KESMEYECEĞİZ'

Victor Osimhen'in transferinin maliyetine yönelik gele soruyu Özbek şöyle yanıtladı:

“Osimhen'i 4 yıllık kontratla Galatasaray'a kazandırdık. Hiç kimse şöyle düşünmesin, bu transfer yapıldı nasıl ödenecek? Böyle bir şey yok. Bunu planlarken bonservisin nasıl ödeneceğini, kadronun maliyetinin nasıl karşılanacağıyla ilgili hesaplamaları yaptık. Galatasaray artık geçen seneki yerde değil. Başka bir yere geldi Galatasaray. Bu gelişimin aynen devam edeceğini söylemek istiyorum. Galatasaray'ı devraldığımız yerde bırakırsak başarılı saymayız kendimizi. Biz hız kesmeyeceğiz. Bu gelişimin daha da yukarıya çıkması için çalışacağız. Göreve geldiğimiz döneme göre işimiz artık daha zor. Verdiğimiz sözleri yaptık, Bankalar Birliği'nden çıktık, projelerimiz gerçekleşiyor ancak bunlar yeterli değil. Galatasaray'ın daha üst seviyelere layık olduğunu düşünerek daha büyük hedefler için çalışmalarımıza hız verdik. Bütün camiaya şu mesajı vermek istiyorum, bu transferlerin maliyetleri ve maaşlarıyla ilgili hesaplamalarımızı yaptık. Galatasaray'ı zora sokacak finansal duruma getirmeyeceğiz. Galatasaray finansal açıdan son derece pozitif durumdadır.”

'LİMİTİ EN RAHAT OLAN KULÜP GALATASARAY'DIR'

Abdullah Kavukcu, Galatasaray'ın gelirlerini artırmak için çalıştıklarını belirtip, “Galatasaray'ın kaynakları çok net. Keşke herkes bizim gibi olabilse. Bunları net olarak yapmadığınızda yarın önünüze çıkar. Sermeye artışın iki kere yaptık, diğer kulüpler de yaptı ama biz bunu başardık. Bunu yaparken de gelecekteki haklarınızı kullanıyormuşsunuz gibi bir durum yok. Sadece takımımızı iyileştirmiyoruz. 3 tane ledle gelirimiz 10 milyon Euro. Yarına yetiştirmeye çalıyorlar ama olmazsa ilk lig maçına hazır olacak. Galatasaray artık bir spor kulübü değil, bir marka. Bütün reklam alanlarımızı iki katına çıkarmış durumdayız. Limiti en rahat olan kulüp Türkiye'de Galatasaray'dır TFF'nin belirlediği oranda. UEFA'nın sistemi farklı. Ne kadar geliriniz varsa onun yüzde 75'ini geçemiyorsunuz. Gün gün hesaplıyoruz. Şu an için bir sorun yok. Bir kaleci konuşuluyor ama kimse maliyetini sormuyor. Bizim de verebileceğimiz rakamlar var. Osimhen değil orası” ifadelerini kullandı.

MORATA VE DAVINSON SANCHEZ İDDİALARINA YANIT

Morata'nın transferi ve Davinson Sanchez'le ilgili iddialar için Kavukcu, “Morata bizim oyuncumuz. Çok da iyi bir karakter. Geçen sene bize katıldı. Satın alma opsiyonunu da kendimizde tutuyoruz. Icardi geri döndü. Onun da bu kadroda yer bulur muyum bulamaz mıyım diye düşünmüş olabilir. Her oyuncunun bir rakamı vardır. Bonservisi Milan'da olabilir ama opsiyon bizde. Karar verici takım Galatasaray. Şu anda net bir şey yok. Konuşulan oyuncularımızdan bir tanesi. Davinson'u herkes istiyor, bizim oyuncumuz. Oyuncularımıza da teklif gelebilir. Gelmemesi de garip olur. Daha çok zaman var. Bu zaman içinde insanların bize inanmasını ve güvenmesini istiyorum. Bunu da kanıtladığımızı düşünüyorum” yanıtını verdi.