Dursun Özbek, TFF'nin seçim tarihine dair konuştu: 'Erken seçim fırsatı kaçmıştır'

Yayınlanma: 22.04.2024 - 17:24

Güncelleme: 22.04.2024 - 17:27

Dursun Özbek, Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İmza toplamanın kulüpleri böldüğünü söyleyen Dursun Özbek, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak yaptığımız toplantılarda, erken seçim yapılmasını istedik. Bu talebimize imza toplamak suretiyle meydana getirelim diye düşüncemiz oldu. Bu deklarasyondan sonra federasyon, bunu dikkate aldı ve 18 Temmuz'da seçim yapılacağını açıkladı. İmza toplama işi amacına ulaşmış oldu. Kulüpler Birliği'ndeki toplantıda görüşme imza toplamaktan ziyade görüşme suretiyle, görüşerek çok daha şık olacağını söyledim. İmza toplama işinde Kulüpler Birliği Vakfı bölünüyor. Bu bölünmenin iyi Kulüpler Birliği ve Federasyon için iyi olmayacağını ifade ettik. Bu manada da en son yaptığımız toplantıda da müzakere edilmesi yönünde bir karar alındı" ifadelerini kullandı.

"TARİHİ DEĞİŞTİRMEYECEKLER"

TFF'nin, seçim tarihi ile ilgili görüşünü bildiren Dursun Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonu, seçim tarihi olan 18 Temmuz'u değiştirmek niyetinde olmadığını söyledi" dedi.

Erken seçim için imza vermeyeceklerini söyleyen Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda imza vermeyi düşünmüyoruz. İmza verdiğimiz zaman ne oluyor, gereken imza verildiği zaman bile seçim haziran sonu, temmuz başından önce yapılmıyor. Neticede imza toplansa da toplanma da bir şey fark etmiyor. Burada şu fırsat kaçırıldı, haziran başı gibi yapılması mümkün olan bir seçimin, hiç hesapta olmayan bir davranışla ortadan kalktığını görüyoruz."

Çok adaylı bir seçim istediklerini ifade eden Dursun Özbek şu sözlerle devam etti:

"Adaylar ortaya çıksın, kulüpler, Türk futbolunu yönetecek en iyi adaylar için iradelerini kullanırlar. Seçim tarihi 18 temmuz tarihi olduğuna göre 3 ay var, önemli bir süre. Yeni adaylar çıkması lazım, çok adaylı bir seçim olması lazım. Uzun bir süre var. Çok fazla acele etmemek gerekir."

"ERKEN SEÇİM FIRSATI KAÇMIŞTIR"

Erken seçimi kaçırdıklarını söyleyen Dursun Özbek, "Kulüpler Birliği Vakfı toplanabilir fakat her seçim erkene alınmak isteniyorsa, erken yapmanın faydası varsa, bu fırsat kaçmıştır. Burada futbol ailesi olmanın özellikleri var. Bu özelliklere riayet etmek lazım. Bu çerçevede düşünmek lazım. Bugünkü toplantı amacına ulaşmamıştır" şeklinde konuştu.

İmza toplamanın önemli olmadığını söyleyen Dursun Özbek şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"İmzayı takip etmiyorum. Yeterli imza toplasak ne oluyora bakmak lazım. Seçim haziran sonu, temmuz başı oluyor, bu sonucu doğuruyor. Ortada müzakere süreci varsa, Büyükekşi hazır olduklarını ve kamuoyu duyurusunun şık olmadığını söyledi. Kulüpler Birliği'nin bundan sonraki duyuruları mütabakatla yapmasında fayda var. Müzakere edilmeden koyulması bazı şeylere zarar veriyor."