Dursun Özbek, Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda açıkladı! 'G.Saray'ın imajını fersah fersah yukarıya çıkaracak bir proje'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 12:24

Güncelleme: 26.04.2025 - 12:24

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"GALATASARAYLILARIN ÇOK SEVDİĞİ MAYIS AYI GELDİ"

"Son 2 seneyi rekorları alt üst ederek şampiyon olarak bitiren futbol takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz bu sezonu Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte kupayla tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil, bunun bilincindeyiz. Bu sene kazanacağımız şampiyonluk, çok önemli bir adım olacak. Son ana kadar konsantrasyonumuzu koruyoruz. Zaten Galatasaraylıların çok sevdiği mayıs ayı da geldi, söz verdiğimiz gibi o yıldız da gelsin.

Florya Konut Projesi'nde 20 Ocak 2025'te hasılat paylaşımı ihalersi kamuya duyuruldu. 14 firma ihale şartnamesi aldı. Firmalardan gelen istek üzerine teklif verme süresi ilk duyurulan 21 Mart'tan 30 Nisan'a ertelendi. Teklifler alındıktan sonmra ihaleyi kulübümüzün mecralarından yayınlayacağız.

"FLORYA'DAN GELECEK PARA İLE TOPLAM 70 MİLYON DOLAR ÖDEME YAPACAĞIZ"

Florya'dan gelecek paranın miktarı oldukça yüksek. Yaklaşık 35 milyon dolar Bankalar Birliği'ne ödememiz gereken borcumuz var. Ayrıca vadesi geçmiş ticari borçların kapatılması için de 35 milyon dolar ödememiz gerekiyor. Bu borçlarımızın ödenmesinden sonra kalan parayı blokeli hesapta fona koyacağız. O fondan gelecek gelir futbol altyapısı ve amatör şubelere kullanacağımızı söylemiştik. Bugün aynı yerdeyiz. Bizden sonra gelecek yönetimler ana parayı kullanmak isterlerse sizlerdem yetki almak zorundalar. Bu yaptıklarımız Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek adınadır. Sizlerin oylamasına sunulacak talebizim son derecek net. 2022'de sizden aldığımız yetkinin aynısı, yalnız biraz daha detaylandırılmışı.

Riva Konut Projesi'nin yüzde 50'si imar edildi, yapıldı, satıldı ve yaşam orada devam ediyor. Riva Konut Projesi'nin 1. fazının Galatasaray'a faydası yaklaşık 170 milyon dolar oldu. İkinci etap için Emlak Konut'la yaptığımız yeni sözleşmeye göre inşaatın yapılmasının sorumluluğu Emlak Konut'ta ve pazarlamasından da sorumlu. Bu nedenle Emlak Konut'a yüzde 5 pay verilecek. Bu anlaşmaya göre Riva'dan beklenen tahmini hasılat 17.8 milyar TL. Emlak Konut'a verilecek yüzde 5 pay ve tahmin edilen inşaat masrafı çıkarıldığı zaman kulübümüzün beklenen net geliri bugünün parası ile yaklaşık 9 milyar TL olacak. Riva'dan bizim elde edeceğimiz toplam hasılat 400 milyon dolar seviyesine geldi

Mecidiyeköy'deki binamızda konut projesine dönüştürüldü. Bugüne kadar yapılan satışlardan 1 milyar 300 milyon TL gelir elde edildi.Bu paranın zerresine dokunmadan Florya'da bize ait olmayan Emlak Konut'un sahibi olduğu 42 dönümlük arsanın satın almasını yaptık. Son derece başarılı bir operasyon. Galatasaray'a getirisi, son derece yüksek olmuştur. Projede henüz satılmamış 56 konut ve 5 ticari alan bulunmaktadır. Bu bölümlerden beklenen gelir 1.1 milyar TLdir.

Kemerburgaz'da inşa ettiğimiz tesisin Galatasaray'a yüz yıllar boyu hizmet edeceğini düşünüyorum. Florya 50 sene evvel yapıldı. 50 senede futbol ekonomisi ve dünya futbolunun nereye geldiğine bakarsak bu tesise ihtiyacımız olduğunu görülür. 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesislerin iki nizami futbol sahasının inşaatı tamamlandı. Futbol A takımımız artık çalışmalarını yeni tesisimizde gerçekleştirmektedi. Sezon başındaki kamplarımızı da burada yapmayı planlıyoruz.

Kemerburgaz tesislerine bugüne kadar yaklaşık 1 milyar TL harcandı. Bunun yaklaşık 300 milyon TL'si sponsorlarımız tarafından karşılandı. Aralık 2024'te inşaatı bitirilen ilk fazdaki tesisler ve 30 dönümlük kısmı, kulüp tarafından Sportif A.Ş.'ye uzun dönemli kiralanmış ve bu sayede sermaye artışı için gerekli 2.6 milyar TL kaynak yaratılmıştır

"GALATASARAY'IN İMAJINI FERSAH FERSAH YUKARIYA ÇIKARACAK BİR PROJE"

Vadi İstanbul Projesi, Galatasaray'ın imajını fersah fersah yukarıya çıkaracak bir proje. Toplam 150 bin metrekare bir inşaat alanını kapsıyor bu proje. Biz birlik içinde olduğumuz zaman Galatasaray'ın altından kalkamayacağı hiçbir proje yok. Vadi İstanbul'da stadımızın alt yamacında bulunan 66 dönümlik arsayı kulübümüze kazandırdık. Projelerini tamamladık. GSGM'den projenin onayını alıp ruhsata bağlayacağız. Ruhsata bağladıktan sonra artık geri dönüşümüz yok. Vadi İstanbul Projesi Galatasaray'a sadece imaj değil, yönetim yönünden de fayda getirecektir. Biz bir dünya kulübü olduğumuzu iddia ediyorsak bunları yapmak zorundayız. Galatasaray'ın spordaki misyonuna uygun tesisleşmeyi illaki yapmak zorundayız.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Yenileme Pojesi... Stadımızda sizlere daha keyifli bir ortamda ağırlamak istiyoruz. Stadın içindeki led panoların ticari getirisi çok büyük. Bu sezon mevcut 357 metrekare led ekran üzerinden elde ettiğimiz 3,5 milyon Euro'luk reklam satışımızı, gelecek sezon 1743 metrekareye çıkacak olan led ve skorbord yatırımımızla 10 milyon Euro'ya çıkarmayı hedefliyoruz."