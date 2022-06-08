Dursun Özbek'ten 4 büyük transfer hamlesi!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da seçim için geri sayım devam ederken başkan adayı Dursun Özbek, iddiaya göre takımda doğrudan oynayacak 4 futbolcu transfer etmeyi planlıyor.
Dursun Özbek ve ekibi, projeler konusunda sıkı bir çalışma içine girerken, diğer taraftan futbol takımı için önemli hamleler için çalışmaya başladı.
Özbek başkan seçildiği takdirde oyuncu satmadan takımda doğrudan oynayacak 4 futbolcu transfer etmeyi planladığı öğrenildi. Bu noktada takımdan giden oyuncu olursa ilk 11'e alınacak oyuncu sayısının daha da artacağı belirtildi.
MATIC'LE ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI
Özbek'in ekibinin 6 numara transferinde nokta atışı yapmak istediği ve bu nedenle geçmişte Fernando etkisi yaratabilecek ismi kadroya katmayı planladığı öğrenildi. Başkanlık için soyunan Dursun Özbek'in, Manchester United'la yolları ayrılan ve bonservisi elinde olan Sırp futbolcu Nemanja Matic ile anlaşıldığı iddia edildi.
2+1 YILLIK KONTRAT
Milliyet'in haberine göre; 33 yaşındaki Sırp oyuncuyla 2+1 senelik kontrat yapılacağı belirtildi. Özellikle takımın ihtiyaç duyduğu 6 numara pozisyonu için Özbek'in kafalarda soru işareti yaratmayacak bir isimle temasa geçilmesi talimatı verdiği ve bu doğrultuda Matic isminin gündeme geldiği bildirildi.
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