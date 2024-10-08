Dursun Özbek'ten Acun Ilıcalı'ya yanıt: 'Kulübümüzü hedef göstermeye çalışan...'
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın katıldığı bir televizyon kanalında sarf ettiği sözlere ilişkin açıklama yaptı. Özbek, 4 büyük kulüp başkanının TFF'de bir araya geldiği toplantıya atıfta bulunarak, "Kararımızdan daha 24 saat geçmeden bu toplantıda bulunan kulüplerden birinin yöneticisi bir televizyon programında yine aynı algılarla kulübümüzü hedef göstermeye çalışan açıklamalar yaptı" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sözlerinin ardından bir açıklama yayımladı.
Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:
"Dün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun davetiyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldik. Bu görüşmede tüm başkanlar olarak bir kardeşlik iklimi oluşturmak adına bundan sonra yapacağımız açıklamalarda daha dikkatli olacağımıza dair bir karar aldık.
Kararımızdan daha 24 saat geçmeden bu toplantıda bulunan kulüplerden birinin yöneticisi bir televizyon programında yine aynı algılarla kulübümüzü hedef göstermeye çalışan açıklamalar yaptı. Bu samimiyetsizliğe rağmen biz, verdiğimiz sözün arkasında durmaya devam ediyoruz.
Ülkemizin birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğu zamanlarda kardeşi kardeşe düşman etmeye, toplumu germeye, kaos yaratmaya çalışan, buradan kendine çıkar sağlamayı uman bu zihniyetin bundan önce de karşısında olduk, yine karşısında olacağız."
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