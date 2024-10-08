Galatasaray, yabancı hakem, transfer... Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken iddialar!

Yayınlanma: 08.10.2024 - 09:24

Güncelleme: 08.10.2024 - 09:24

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de konuk olduğu Derin Futbol programında açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Yaşananlarla ilgili somut konuştum. 'Lisedeki kopya anıma girmeyin, beni karalamayın' dedim. Şahsi beni karalasan ne olur? Cevap alamadık, devamında da üzülerek söylüyorum ama üç gün geçmeden haklı çıktım. Bir takımın anlamsız avantajlar elde ettiğini söyledim. Daha dün bir takıma 10. dakikada kırmızı kart çıkmadı. Ben zaten bunu anlattım! Dries Mertens'in pozisyonu."

"İNGİLTERE'NİN MHK BAŞKANI'NA SORDUM"



"İçeri yerleşmiş hakem, gözlemci var! TFF Başkanı veya MHK Başkanı'nı söylemiyorum."

"TFF Başkanı, VAR'da hata olduğunda gerekeni yapacağını söyledi. Neler yapacaklarını bekliyoruz."

"İngiltere'nin MHK Başkanı'nı aradım ve sordum. Bu hakemleri nasıl seçtiklerini sordum. Cevabı 'Gelen hakeme hangi takımı tuttuğunu, ikameti, ailesinde ve yakınlarda bir takım taraftarı var mı? Bunları soruyoruz ve ona göre maç veriyoruz' dedi. Türkiye'de böyle bir sistem yok!"

"BU YAPIYI VURA VURA İNDİRECEĞİZ"



"Hakemlerin hepsi ile alakalı bir şey demiyorum. Etkilenmeyen hakemler vardır. Bir takım tutan adam, o takım hakkında doğru karar verebilir mi? %100 doğru karar veriyorlarsa, Avrupa maçlarına o zaman yerel hakemleri versinler! Veriyorlar mı?"

"İbrahim Hacıosmanoğlu'na neden güvendiğimizi anlatayım. Hakem, gözlemci, VAR'daki hakem... Bilmiyorum kim! Başkan geldiğinde VAR'da hata yapanlarını gördüğünü söyledi. Ben polis değilim, müfettiş değilim! Sebebinden bana ne! Ben somut bir şey ortaya koyuyorum! Adamın yüzüne koydu dirseği kart yok! Burada garip bir şeyler olduğunu söylüyorum ve bir hafta sonra yaşanıyor."

"Ya hakemler bizi tahrik ederek TFF'ye saldırmamızı istiyorlar ya da TFF Başkanı'nı sabote ediyorlar! Bir şey yapıyorlar! Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz. Federasyon başkanımız da bu konuda kararlı."

"AYTAÇ KARA'YI ARADIM VE SORDUM"



"Ahmet Çakar hakemliğinde etkilenmedi diye bugünkü hakemlerin etkilenmeme durumu yok! Peki İngilizler geri zekâlı mı, tuttuğu takımın maçına o hakemi vermiyor? Avrupa'da bu yapılıyorsa, biz de yapmalıyız."

"17 dakika duran maç, bunun 10 dakikası VAR'dan durmuş. Sen maça 6 dakika uzatma veriyorsun! Bunun adı nedir? Neden Fenerbahçe'ye bu olmuyor? 15 dakika dursun oyun, hakem de 5 dakikada bitirmek istesin! Ne zaman Fenerbahçe maçında fahiş hata oldu?"

"40 metreden gelen top var, oyuncunun eline top çarptı mı, çarpmadı mı? Aytaç Kara'yı maçtan sonra aradım ve topun eline çarptığını söyledi. Kasımpaşa maçı ortaya koyabildiğiniz tek maç ve onda da top eline çarpmış! Biz bu maçta haksız puan almadık. Aytaç zaten Fenerbahçeli değil."

ICARDI-DJIKU POZİSYONU İÇİN AÇIKLAMA



"Hakemlerle kazandığımız maçı dinleyin, hayatta böyle fıkra duyamazsınız! Penaltımız verilmemiş, ancak 90. dakikada 40 metreden gelen topa sonra sen neden müdahale etmedin deniyor! Fenerbahçe lehine hiç hata yapılmadı demiyorum."

"Mauro Icardi'nin Kadıköy'deki maçta görüntüsü yok. Surata darbe görüntüsünü verin, ben de ikna olacağım! VAR müdahale edemiyor çünkü elinde açı yok. VAR'ın müdahale etmesi yanlış. Bu pozisyonun şiddet ile ilgili kimse fikir sahibi olmaz. Icardi kendini mi attı, Djiku çok mu sert vurdu? Penaltı da olabilir."

"Kasımpaşa maçının VAR hakemi Erkan Engin 60 gün sonra maç aldı. Galatasaray'ın Antalyaspor maçında VAR hakemi 20 gün sonra maç aldı. Alın size sistem! Bu sistem işte!"

"BEŞİKTAŞ'IN DA ŞİKAYETİ VAR"



"Başkanımız, MHK Başkanı'nın sunumunu beğenmiş. Oradan saldıranlar var. Ben toplantıda yoktum. Hakemlerle ilgili yapacaklarını söylemiş. Sunumu beğendik ama uygulama bölümünde hata olursa 'Siz sunumu beğendiniz' mi diyeceksiniz?"

"TFF Başkanı'na güveniyoruz, adım adım dibi kazınacak. Renktaşlık bana göre, siz başka şeyler söylediniz. Sebebini bilmediğimiz yapı faaliyette ve dibini kazıyacağız. Vura vura indireceğiz bana valla çok güzel geldi."

"Beşiktaş'ın da şikayeti var. Adamı künde yapıp attılar."

"O ZAMAN ÇARE YABANCI HAKEM!"



"Galatasaray maçında bu hafta 5 dakika uzatma verildi, 2 dakika uzatma oynandı. Galatasaray 1 dakika 40 saniye oyuncu değiştirdi. Galatasaray'ın bir hafta önce maçında durum berabereyken uzatma devam ediyor, bu hafta öndeyken uzatma oynanmıyor."

"Şampiyon Galatasaray nicki ile toplantıya katılıyorsan, objektif maç yönetemezsin. Senin verdiğin kararlara inanmıyorum! Neden insanlar Ahmet Çakar'ın hangi takımlı olduğunu sorgulamamış? Demek sizde sıkıntı yokmuş. Burada sıkıntı var. İngiltere'de Almanya'da tuttuğu takımın maçını yönetemeyen adam, burada da aynısını yönetsin. Ben adamlara bizde öyle olmadığını söyledim, şaşırdılar zaten."

"Madem bizde tuttuğu takımın maçına o hakemi atamama durumu olamaz, o zaman çare yabancı hakem! Problemin %90'ı hakemlerden kaynaklanıyor. Gerilimin sebebi hakemler! Avrupa'nın iyisini getirelim. Yunanistan'da bu hafta Alman hakem vardı."

"GALATASARAY'IN DA HAKKI YENMESİN"



"TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlerle ilgili pozitif konuşuyor. Hakemlerle ilgili sıkıntıların çözüleceğini söylüyor. Bizim aleyhimize de hata olsun ama bu hatalar adil olsun!"

"Ekim ayının başındayız. Bu işi çözeceksek, bize ve TFF'ye süre versinler. Niye olduğunu, neden olduğunu bilmediğimiz çok saçma şeyler oluyor. Önemli olan Türk futbolunun huzura kavuşması. Benim dediğim olursa, yarın huzur olur. Galatasaray'ın hakkı yenmesin, ben bunu istemem."

"Sivasspor maçında şampiyonluğu kaybettik, bir şey dedik mi? Yabancı hakem istedik, yabancı VAR geldi ve hata yaptı. Biz de sorgulamadık. 'Talimat aldı' demedik. Orada komik durum da var. Orta hakem, VAR'a uymak zorunda değil. Orta hakem, hakem olsa vermez. Yine Türk hakemin eline kaldık, çat diye penaltıyı verip devam etmiş. Ülke olarak güzel insanlarız ama büyük takım tutma durumundan dolayı bunlar oluyor."

"GALATASARAY İÇ SAHADA NE ZAMAN KIRMIZI KART GÖRDÜ?"

"Yabancı hakemlerle zorlanan, kırmızı kart gören takım biz değiliz! Galatasaray'ın iç sahada en son kırmızı kart gördüğü maçı hatırlıyor musunuz? Hatırlayamazsınız çünkü öyle bir maç yok! İki yıldır Galatasaray iç sahada kırmızı kart görmedi. Avrupa'da 9 maçta 5 kırmızı kart görmüşler!"

"Bardak taştı, bu sistem çöktü! Galatasaray yabancı hakem mi istiyor? Bu çok iyiydi (Gülerek). Galatasaray istiyor, istemiyor kısmını çok konuşmayalım."

METİN ÖZTÜRK AÇIKLAMASI

Metin Öztürk'ün "TFF'nin Survivorcı'nın bir lafıyla hareket edeceğini düşünmüyoruz. Dominik ile Türkiye'yi karıştıran, kendi yönetimindeki yarışmacılarla Süper Lig'i karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin" sözlerine cevap;

Acun Ilıcalı: "Metin Öztürk'ü tanımıyorum. Araştırdım kendisini ama bir şey de bulamadım. Burada Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı hakkında konuşuyor. Konuşmanın neresinden bakarsanız bakın, midemi bulandırdı. Beni aşağılamaya çalışıyor, iki cümleyi bir araya getiremiyor. Neye güvenerek yukarıdan konuştu, anlamış değilim. Sonra da 'Sakinlik istiyoruz' diyor. Dursun Özbek'in bu konuda kendisiyle görüşeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'yi temsil ettiğim için hakkında konuşmayacağım. Galatasaray'ın bir futbolcusunun Fenerbahçe Başkanı'na forma giyerek mesaj göndermesi de saygı çerçevesini yıkan davranışlar. Galatasaray'ın futbolcusunun, Fenerbahçe Başkanı ile dalga geçmesi saygısızlıktır. Buna izin verirseniz, yarın biz de futbolcularımızı tutamayız."

"METİN ÖZTÜRK ÇAPSIZ BİRİ AMA..."



"Metin Öztürk 'Kim bahis işlerinde ceza yemiş, bakın' diyor. Ben yurt dışından para almadım. O yayın yurt dışından geliyor. TRT ve birçok kanalda bu reklamları gördük. Yurt dışında maç bir ajansa satılıyor, buna bizim yapabileceğimiz bir şey yok. TRT'de de bu reklamlar var. Bahis reklamı alan Galatasaray'ın ceza alması gerekmiyor mu? Metin Öztürk'e soruyorum. Siz formanıza bahis reklamı aldınız ve sahaya çıktınız! Bu para nerede? Bunlara cevap veriyor musunuz?"

"Galatasaray'ın bir futbolcusunun Fenerbahçe Başkanı'na forma giyerek mesaj göndermesi de saygı çerçevesini yıkan davranışlar. Galatasaray'ın futbolcusunun, Fenerbahçe Başkanı ile dalga geçmesi saygısızlıktır. Buna izin verirseniz, yarın biz de futbolcularımızı tutamayız."

"Kendisi çapsız biri olabilir ama Galatasaray'a bu konuşmaları yakıştıramadım. Ben ne yaptım, Galatasaray'a hakaret mi ettim? Sen ne biçim bir insansın? Bu adamın, bu görevde olması hakem konusu kadar absürt"

"AYNI REKLAM BİZE DE GELDİ"

"Aynı reklam bize de geldi ama kabul etmedik."

"Ajans yayını sanal reklam ile satıyor, ben ne yapabilirim? Hayatımda ben bahis oynamadım, etrafıma da oynatmam. Ben ne yapabilirim, TRT ne yapabilir? Ben almam tamam, TRT alır ya da S Sport alır."

"TRT'nin reklamları kapatarak verdiği özet güzel görüntü mü? Saçma sapan bir görüntü. Konu bu ise, biz de öyle verelim. Konu bu değil ama ben bahisten para kazanmadım. Muhabirlik dönemimdeki anıları zaten ben kendim anlatıyorum. Acun'u unutun, Fenerbahçe'ye cevap verin!"

"AZİZ YILDIRIM BENİ ESCOBAR YAPTI"



"İngiltere'de harcama limitini geçen takıma -20 puan cezası verdiler. İllegal bahis suç, oyuncu maaşlarının yarısını göstermek suç! Normal ülkelerde bunu araştırıyorlar ve bunu yapan yöneticiler hapise giriyor. Bunu söylediğinizde 'Siz de yapıyorsunuz' diyorlar. Biz ne yapıyoruz."

"Aziz Yıldırım, beni Escobar yaptı. FETÖ'ye pasaport verdiğimiz söyledi. Dominika ile Dominik Cumhuriyeti'ni karıştırıyor. Coğrafya bilgisi zayıf olabilir. İrfan Can Kahveci için de açıktan para verdiğimizi söyledi. Biz böyle bir para vermedik. Ali Koç söyledi bunu. Allahyar Sayyadmanesh için para verdim. 5'e aldım, 25'e sattım. Belçika'da her maçta oynuyor."

"Beşiktaş hakemlerle ilgili sıkıntı yaşıyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüştüm ve yabancı hakem istiyorlar."

"TOPLAMDA 12 MİLYON EURO'YA ANLAŞTIK"

"Jose Mourinho 'Aziz Yıldırım ile 15 Milyon Euro'ya anlaştım ama buna takılmayın' dedi. Sonra 10,5 Milyon Euro Mourinho ve 1,5 Milyon Euro da yardımcıları için toplamda 12 Milyon Euro'ya anlaştık."

"Edin Dzeko reklamda oynuyor ve para kazanıyorsa bu legal bir şey."

"Galatasaray'ın sponsorluk veren şirket illegal! Çalışanlar, hepsi kanunsuz. Bir suç şirketinin reklamını yapmak bu! Bundan sonra istedikleri açıklamayı yapsınlar."

"MOURINHO, HAKEMLERDEN MUTSUZ"

"Jose Mourinho, Fenerbahçe'de mutlu. 15 dakika önce konuştuk. Türkiye'de hakemlerden mutsuz! İnsan cinnet geçirdiği zaman protesto eder ya, laptop koydu o da. Mourinho tadının kaçma nedeni belli ve son derece şaşkın! Neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Hocamızdan beklentimiz protestosunu bu şekilde göstermesi. Türkiye'de adaletsizliği göstermek. Yan hakem üç kere atağı kesiyor. Futbolda olmayan kuralı Türkiye'de görünce, tepki veriyor."

"Aşık olduğumum kulübün yönetici olmak büyük bir gurur. Sadece doğruları söyledim, kimseyi aşağılamıyorum. Kimseye hakaret etmedim. 'Bilmem ne lisesindenim' demedim. Fenerbahçe kendi içinde bile bölünmüş bir camia. İçimizdeki İrlandalılar yenilmemiz bekliyor. Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarının antipatisi olabilir. Fenerbahçe'yi tuttuğum için beni sevmeyeceklerse, onları kaybetmeyi göze aldım."

"BENDE ÇOK EMEĞİ FALAN YOK"

"Aziz Yıldırım'ın bende çok emeği falan yok. Kendisinden ricada bulunduysam, kırmamıştır. Ben de onu kırmadım. Elinde falan büyümedim. Onun döneminde gereken desteği verdim. Ben adam tutmuyorum, Fenerbahçe'yi tutuyorum. Ona verdiğim desteği, Ali Koç'a da verdim. Aziz Yıldırım'ın zor zamanlarında ziyaretine de gittim. Fenerbahçe'deki kulüp içi toplantılara da gittim. Rıdvan Dilmen'e de sorabilirler. Maddi, manevi her şeyi yaptım. Ali Koç'u destekliyorum diye, Aziz Yıldırım'ın bana düşman olmasını aklımdan geçirmedim. Düşman olabilir ama namusum ve şerefime laf attı. Bunu diyemez, ben de hakkımı mahkemede arıyorum. Aziz Yıldırım çok sevdiğim, ilk düşman olan bir insan değil. Sanat dünyasından da böyle şeyler çok oldu."

"BU SORU MASUM DEĞİL"

"Manchester City'yi aldın diyelim... Jose Mourinho'yu mu, Fatih Terim'i mi getirirsin?" sorusuna cevap:

Acun Ilıcalı: "Bu soruya cevap vermeyeceğim. Bu soru masum bir soru değil!"

"MEDINA, FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTİYOR"

"Cristian Medina, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Bu konuda kararlı. Boca Juniors çok zor günler geçiriyor. 'Bu dönemde değil, Ocak'ta görüşelim' dediler. Ocak'ta kadromuzu güçlendireceğiz."

İRFAN CAN ÇOK DEĞERLİ"

"İrfan Can Kahveci çok değerli. Çok seviyorum, Ali Koç da çok seviyor. Fenerbahçe'de kalmalı. Çok kaliteli bir takım var, hocamız oynayacaklara karar veriyor."

"Youssef En-Nesyri 11 maçta 1 gol attı ama kaç maçta 90 dakika oynamış? Kalecinin çıkardığını, direğin içinden dönenleri de sayarsanız her geçen gün performansı artıyor. Sevilla 35-40 milyon euroluk teklifleri kabul etmedi."

VICTOR OSIMHEN AÇIKLAMASI

"Victor Osimhen için biz aramızda konuşmadık. Değerli bir oyuncu ama istemedik. Osimhen'i getirdik; Dzeko, En-Nesyri ve Cenk var! 4 forvet oynayacak, kim oynayacak? Osimhen'i oynatırsan, diğerlerini bekletecek misin? Şu anda forvetleri kıyaslamak için erken, sezon sonu değerlendirelim isterseniz."

"Şu an canımızı kurtarma derdindeyiz. İnşallah geçmiş şampiyonluklarımızı da alacağız."

"DERBİDE HAKEM HATASI OLDUĞUNU SÖYLEMEDİK"

"Geçen sene Galatasaray bize şut atamadı. İki maçta kaleyi bulan şutu yoktu. Bunlar oluyor, bu kez de Galatasaray kazandı. Bu maçta hakem hatası olduğunu da söylemedik."

"Dursun Özbek, Ali Koç'a 'Acun Ilıcalı, Galatasaray'a salladı' demiş. Ali Bey de 'Siz ne yaptıysanız onları anlattı demiş" yorumunuz nedir?

Acun Ilıcalı: "Ali Koç ile Dursun Özbek ne güzel seviyeli konuşmuş. İnşallah Dursun Bey'in yöneticileri de bu seviyeye ulaşır bir gün."