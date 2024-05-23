Dursun Özbek'ten Ali Koç sözleri: 'Yaptıkları eşkıyalık yanlarına kalmayacak'

Yayınlanma: 23.05.2024 - 09:31

Güncelleme: 23.05.2024 - 09:31

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi mağlubiyeti ve sonrasında yaşananlar hakkında Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray her maçını kazanmak için oynar. Evet; küme düşme ve şampiyonluk hesapları yapılabilir ama Galatasaray hiçbir zaman böyle aritmetik hesapların içinde olmaz. Bir tek amacımız var, sahaya çıkıp en iyi sonucu almak... Galatasaray en zor zamanlarında bile ‘Mayıslar bizimdir’ demiş ve bunu dost düşman herkese göstermiştir. Adnan Polat döneminde de 20.45’i eklemiştir. Kurumsal yapı, sportif yapılanmamız değişir, başkanlarımız değişir ama mayıslar bizim kalır. Fiinallerin takımıyız. Bu pazar Konya’da finali oynuyoruz, kazanacağız. Mayıslar bugün de yarın da 100 yıl sonra da Galatasaray’ın olacak."

"KOÇ'UN YAPTIĞI YANINA KALMAYACAK"

"Ali Koç ve yancılarının o gün yaptıkları eşkıyalık yanlarına kalmayacak; bunu söylemek istiyorum. Önce maçı izlemeye gelmekten imtina edin, sonra silahlı adamlarla, korumalarla boş stadı basmaya çalışın. Sahaya girip, insanlara saldırın. Böyle bir eşkıyalık olamaz! Kulübümüz hukuki anlamda aynı gece girişimlerini yaptı. Nitekim, sonuçlarını da gördük. Ne gerekiyorsa en kuvvetli şekilde yapıp, süreci takip ediyoruz. Yakında bu eşkıyalığın -yapan kim olursa olsun- yanına kalmayacağını göreceksiniz."

"SEÇİM MALZEMESİ YAPILIYOR"

"Darp ettikleri arkadaşımız hastanede yatıyor. Bu durumun bile seçim malzemesi yapılıyor olması son derece rahatsız edici. Bizim birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Bu konuda da konuşacaklarım var ama camiamızın konsantrasyonunu bozmaktan kaçınıyorum. Zamanı gelince biz de konuşacağız."

"ÖNCE ŞAMPİYONLUK SONRA TRANSFER"

"Şu anda tek gündemimiz, Pazar günü oynayacağımız maç ve kazanacağımız şampiyonluk... Şu an transferin konuşulmasından ziyade hafta sonu kazanacağımız zaferin konuşulmasını istiyorum."

"SAVAŞTAN KAÇMAM"

"Florya'da yatıp kalkıyoruz. Takımın yanındayız Galatasaraylıyız; Galatasaray’a hizmet etmek en önemli hedefimiz. Galatasaray’a hizmet etmek isteyen herkese kapım açık. Ama dedikodularla bu camianın içine nifak tohumlarını ekmeye çalışanlarla da savaşmaktan kaçmam."

"SÖZLEŞME İMZALANMADI"

"İhaleyi şeffaf yapmadılar diyorlar ama biz henüz bir ihale yapmadık ki! Kimseyle herhangi bir sözleşme imzalamadık. İki firma daha var; onları ve niyetlerini de dinlemek istiyoruz. Proje üzerinde konuşulan şeylerin doğruyu yansıttığını düşünmüyorum"

"CAMİA 24'TE BİRLEŞMELİ"

"Galatasaray genel kurulu üyeleri, beni de yönetimdeki arkadaşları da tanıyor. 2 senedir de neler yaptığımızı biliyor. Süheyl kardeşimi de, onun yanındaki arkadaşları da tanıyorlar. Projelerimiz belli, yapacaklarımız belli. Galatasaray’ın geleceğini nasıl planladığımız belli, şimdi, 24. şampiyonluk üzerinde herkesin birleşmesi gerekiyor. Zaten camianın büyük bir kısmına hakim olan birlik ve beraberlik duygusunun herkese yansıması gerekiyor."

"DERBİYİ KAYBETMEYİ BEKLEMİYORDUK"

"Derbiyi kaybetmeyi beklemiyorduk. Galatasaray hiçbir maçı kaybetmeyi beklemez. Ama futbolda her sonuç var. Olayı bir maç üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Galatasaray ‘winner’ bir takımdır. Kimse merak etmesin, şampiyon biz olacağız."

"FLORYA GERÇEKLERİ"

"Florya'yı kendimiz yaparsak ne olur baktık. 2022’de baktık bugün de baktık. O günkü rakamla Galatasaray’ın kasasına 390 milyon dolar civarında girecekti; bağımsız TSKB raporu var. 2024’te 435 milyon doları öngörüyor rapor. Biz yaparsak 200 milyon dolar harcamamız olacak. 14 milyon dolarlık ipotek var. Yapılandırma diyor ki ‘2.2 milyar TL bulmadan borçlanamazsın.’ Ayrıca yapılandırmadan çıkmadan yapsaydık, gelirin yüzde 50’sine el konulacaktı. 300-500 daireyi ayrı ayrı sattığımız vakit, kulüplere verilen vergi muafiyetini de kaybediyoruz... Genel kurula ne dediysek yapıyoruz. Süheyl kardeşim ‘metrekaresi 13 bin dolardan satılıyor’ dedi. Keşke; o zaman 700-800 milyon dolar kazanırız. Bu kalitede bir inşaatta şu an rakamların 6-7 bin dolar seviyesinde olduğunu söyleyebilirim."

"ŞAHSİ KEFALETLE 1 MİLYAR KREDİ ALDIK"

"Yaptığımız çalışmalar neticesinde, Florya imarlı bir arazi haline geldi. Bizim olağanüstü çabamızın yanında, merhum Mustafa Cengiz başkanımızın, Burak Elmas başkanımızın da çok ciddi emekleri var. Bizim arazi yanındaki 42 dönüm de 1 milyar 85 milyon TL nakit ödemek suretiyle satın alınmıştır. Kasada bu kadar para yokken, şahsi kefaletlerimizle kredi aldık. Bir zerre düşünmedik. Mecidiyeköy’deki çalışmalarımızla bunu 6 ayda ödedik."