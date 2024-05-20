Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert sözler: 'Yaptıklarının hesabını teker teker soracağım'

Yayınlanma: 20.05.2024 - 17:11

Güncelleme: 20.05.2024 - 17:51

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek,derbi sonrası yaşananlarla ilgili düzenlediği basın toplantısında konuşuyor.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve yancılarıyla onlara çanak tutan görevliler hakkında gerekli suç duyurusunda bulunduk.

"ALİ KOÇ TRAFİK DURDURULARAK STADA GELİYOR"

Sezon başından beri Ali Koç'un yaptığı şımarıklıklar artarak devam ediyor. Kimse de bu şahıstan hesap sormuyor. Dün akşam maç biteli 1 saatten fazla sürmüş, stadyumda olmayan Ali Koç trafik durdurularak stada geliyor. Polis eskortuyla gelmiştir.

"HESABINI SENDEN TEKER TEKER SORACAĞIM"

Ali Koç, bugün buradan size söylüyorum. Bu yaptıklarının hesabını senden teker teker soracağım. Bu yaptıkların senin yanına kalmayacak. Seçim kazanmak için yaptığın bu şovun hesabını bugün, yarın, daima vereceksin. Tüm Türkiye senin camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu öğrenecek.

"BANA SÖKMEZ, BEN GALATASARAY BAŞKANIYIM"

Bütün bu yaptıkların bana sökmez, ben Galatasaray başkanıyım. Bir mesajım da taraftarımıza ve üyelerimize; Bizim için hiçbir seçim bu şampiyonluktan daha değerli değildir. Tek konsantrasyonumuz 24. şampiyonluğumuz. Bugün itibarıyla seçim için yaptığımız toplantıların hepsini durdurduk.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Oyuncu kardeşlerimiz ve hocamızın yanında olacağız. Kimse merak etmesin iyilik yine kazanacak, biz şampiyon olacağız.

Ellerinden gelen bu. Kaos, gerginlik yaratmak ve olayı futbolun dışına çıkarmak. Bahsettiğiniz oyuncu, ismini söylemek istemiyorum. Isınma anından beri tek yapabilecekleri, tek ellerinden gelen bu. Kaos, gerginlik yaratmak ve olayı futbolun dışına taşımak.

"SEN CAMİALARI BİRBİRİNE KIRDIRMAK İÇİN BİR PROJE YAPIYORSUN"

Boş sahada, yanında silahlı korumalar, 70-80 tane yancısı... Bu işin bir statüsü var. Burası Galatasaray'a ait bir stadyum. Akreditasyon alanına giren kişiler bellidir. Ben dahi belli bir süre giremem. Sen geliyorsun, aynı haneye tecavüz eder gibi. Tek başına da değil. Silahlı korumalar, 80 kişi, stadyum boşalmış. Bu sahte kabadayılık değil de nedir? Daha önce söyledim, sen camiaları birbirine kırdırmak için bir proje yapıyorsun.

"BUNUN HESABINI KİM VERECEK?"

Bir şeye çok yazık; Ali Koç önemli bir ailenin ferdi. İyi bir eğitim almış birisi. Ailesinin gücü belli. Bu gücün arkasında, böyle bir işe tevessül etmek, böyle bir işe girişmek, insanları birbirine düşürmek, bunun hesabını kim verebilir ya! Yarın böyle bir olay vuku bulduğu zaman, durumdan vazife çıkarmak isteyenler olmayacak mı? Bu gerginliği yaratıyorsun, sadece bu seviyede mi kalır? Bu durumdan vazife çıkarmak isteyenler olursa bunun hesabını kim verecek! Yazıklar olsun ya yazıklar olsun!

"SEN NEYİNE GÜVENİYORSUN?"

7-8 kişi çocuğun üstüne yükleniyorlar. Böyle bir şey delikanlılıkta var mı? Spor yöneticiliğinde var mı? Bakın olayları nereden nereye taşıyorlar. Kendisi demedi mi TFF'ye gidin de hakemleri tartaklayın demedi mi? İzmir grubuna şöyle yapın böyle yapın demedi mi? AVM'lerde fotoğraf çekin demedi mi? Bu nasıl bir spor adamlığı ya? Sen neyine güveniyorsun?

"BU GİDİŞ İYİ BİR GİDİŞ DEĞİL"

Bu gidiş, iyi bir gidiş değil. Son 6 ayda olan olayları bir gözden geçirin. Sahaya çıkmamalar... Riyad'dan beri olan olayları izleyin. Hep bir provokasyon, hep bir milleti birbirine düşürmek, hep bir şeyin peşinde. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Buradan devletime sesleniyorum.

"MEMLEKETE İHANETTEN ÖTE BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Nereden cesaret alıyor? Normal vatandaşlar buna cesaret edemez. Nasıl oluyor? Ne kazandın Ali Bey? Toplumu bölmeye ve toplum içine husumet tohumları ekmeye çalışmak memlekete ihanetten öte bir şey değildir.

Onun istediği tarz, biz Galatasaraylıların istediği şey değil, o yüzden buluşamıyoruz. Bu adamla nasıl konuşulur? Soruyorum ne muradın vardı? Seçime gireceksin, belki seçimde bir kahramanlık hikayesi olarak anlatacaksın. Boş mekanda sahte kabadayılık kolay. Kimse yok orada. Gelir orada kabadayılığı yapar çıkar gidersin. Kabadayılık sıfatını kendine yakıştırıyorsan mekanın sahibi oradayken gelip yapman lazım."