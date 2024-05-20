Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert sözler: 'Şehir eşkıyası, terörizm'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında sert sözler sarf etti. Basın toplantısı düzenleme kararı alan Özbek, "Şehir eşkıyası diye tabir ettiğimiz şey bu. Öteye götürüyorum, bu terörizmdir. Terörist ne yapıyor, benzer şekilde silahlı adamlarını topluyor, geliyor, bir yeri basıyor, kurşunluyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:44
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert sözler: 'Şehir eşkıyası, terörizm'
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'daki bir otelde bazı kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Dursun Özbek, "Seçimin artık önemi kalmamıştır. Ya ben seçilirim ya Süheyl Batum seçilir, ikimiz de Galatasaraylıyız. Topyekün mücadele, her şeyin önüne geçmiştir. Bütün camialara, bütün Türkiye'ye şunu göstermeliyiz; Ali Koç'un sadece seçim derdinde olduğunu göstermeliyiz. Kim seçilirse seçilsin Galatasaray sevgisiyle hareket edeceğinden hiç şüphem yok" diye konuştu.

"ŞEHİR EŞKIYASI, TERÖRİZM"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözlerine, "Beraber stadyumdan ayrıldık. 2 saat sonra yolda haber aldım, geri döndüm. Ali Koç, 70-80 tane adamıyla, ki içlerinde 4'ü silahlı. Bu ayıptır. Eşkıyalıktır. Şehir eşkıyası diye tabir ettiğimiz şey bu. Öteye götürüyorum, bu terörizmdir. Terörist ne yapıyor, benzer şekilde silahlı adamlarını topluyor, geliyor, bir yeri basıyor, kurşunluyor" diye devam etti.

Dursun Özbek "Orada olmamam belki de olayları belli bir seviyede, daha üst boyuta geçmesini engellemiştir. Orada olsaydım, benim cesedimi çiğnemeden oradan içeriye adım atamazdı" dedi.

BASIN TOPLANTISI KARARI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Özbek'in bu toplantıda da derbi ve Fenerbahçe için önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Üyelere bir bilgilendirme mesajı atan Dursun Özbek, mesajında, "Hiçbir seçim, kötülerle, ahlaksızlarla mücadele ederek kazanılacak şampiyonluktan daha değerli değildir. Bugünden itibaren tek konsantrasyonumuz, bu şehir eşkıyalarına karşı kazanacağımız 24. şampiyonluktur. Bu nedenle üyelerimizle yapmayı planladığımız seçim bilgilendirme toplantılarını durduruyoruz. İyilik yine kazanacak, şampiyon biz olacağız" sözlerini kullandı.


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