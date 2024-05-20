Selahattin Baki'den galibiyet sözleri: 'Hem Galatasaray'ı hem de düşmanlarımızı yendik'

Yayınlanma: 20.05.2024 - 08:46

Güncelleme: 20.05.2024 - 09:02

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Selahattin Baki yaptığı açıklamada, "Takımımızı, hocamızı tebrik ediyorum. Dünya derbisinde 81 dakika 10 kişi oynayıp rakibimize kendi evinde şut fırsatı vermeden kazandık. Bu herhangi bir derbi galibiyeti değil, ötesidir. Son yıllarda gerek başkanımız, gerek yönetimizin ortaya koyduğu bir argüman var; Fenerbahçe'ye karşoı kutsal ittifak. Medya, MHK, federasyon, devletin bazı birimleri ayağı var. İtile kakıla buraya kadar getirilen rakibimizle aramızdaki farkı herkes gördü. Bu galibiyet, argümanlarımızı güçlendirdi. Takımımıza, teknik direktörümüze, orayı Kadıköy'e çeviren taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bu maçın 19 Mayıs Pazar olması da anlamlı. Fenerbahçeliler'e ve Atamız'a armağan olsun" dedi.

"DÜŞMANLARIMIZI DA YENDİK"

Selahattin Baki, "Maçı kazandık diye hakemi unutacak değiliz. Daha ilk yarının başlarında gerek Szymanski'ye gerek Ferdi'ye yapılan fauller malum. Kart dahi çıkmadı. Son derece ucuz bir pozisyonda 21. dakikada Fenerbahçemiz'i 10 kişi bırakmayı uygun gördü. Hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe düşmanlarını hem hakemleri yendik" ifadelerini kullandı.

TFF'ye sert ifadeler kullanan Baki, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bizlere yaşatmadığı skandal kalmadı. Atadığı hakemler, verdiği kararlar. Riyad skandalından sonra hala görevde kalması bambaşka yorumlanması gereken olay. Bu kadar skandal ve kötülüğe rağmen hala çıkıp konuşmuyor" diye konuştu.

"MAKAS ALDIRMIYORUZ"

Selahattin Baki ayrıca, "Biz başkaları gibi siyasetçilere yanağımızdan makas aldırtmıyoruz!" dedi.

"DURUŞSUZ, VURDUMDUYMAZ"

TFF Başkanı Büyükekşi ile ilgili sözlerine devam eden Baki, "Duruşsuz, vurdumduymaz bir başkan Büyükekşi. Görüyorum ki Sayın Başkan ile yaşanan 5 saniyelik bir tartışma gündeme oturmuş. Bizim dışarı çıkmamıza izin verilmediği için ortamın gerilme ihtimali vardı. Başkan özellikle sadece beni uyardı. 'Ben senin huyunu suyunu biliyorum, 14 kere disipline gittin, 3 kere savcılığa gittin. Ne olursa olsun bir şey yapmacaksın sen' dedi. Ben de sağ elinde kan gördüm. Başkanımıza doğru hamle yapan birisini gördün. 'Ben seni uyarmadım mı' dedi. 'Bula bula beni mi buldun' dedim. Bizim üzerimizden gündem yapmasınlar. Siyasetçilerden makas aldırmıyoruz. Yanak okşatmıyoruz. Başkanla 3 saniyelik bir şey" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK BORCU VAR"

Şampiyonluk ile ilgili ise, "Bugün mucizenin kapısı açıldı. Belki haftaya Allah nasip ederse, bu evrenin bize böyle bir şampiyonluk borcu var. İnşallah haftaya tahsil ederiz" sözlerini sarf etti.