Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası: 'İki takım da seneye...'

Yayınlanma: 20.05.2024 - 09:01

Güncelleme: 20.05.2024 - 09:01

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından hem derbiyi hem de şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in TV 8,5 ekranlarında yaptığı yorumlar şöyle:

"Bu maçın adamı İrfan Can yok, B planı Cengiz yok, rotasyonda kullanacağı Serdar Aziz yok, İsmail Yüksek yok. İsmail hoca 'Ben baskılı oynayacağım kardeşim, kazanmaya geldim' dedi. Bence de kazanacak gibi oynadı. Ne zamana kadar? Saçmasapan bir ikinci sarı karttan 10 kişi kalana kadar. Bence saçmasapan, çok ağır bir karardı."

"102 DAKİKADA 1 POZİSYON"

"102 dakikada Galatasaray'ın 1 tane pozisyonu var, o da duran top. Fenerbahçe sana 10 kişiyle 1 tane duran toptan pozisyon vermiş."

"11'E 10 OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

"İsmail hoca, sanki Fenerbahçe'ye beraberlik yetercesine ikinci yarıya başladı. 'Zaten 11'e 10 oynuyorum, bütün riskleri ben sona saklayayım' dedi. Çünkü 11'e 10 oynamak kolay bir olay değil."

"İSMAİL HOCA BU MAÇTA BİR SANAT YAPTI"

"Okan Buruk geriye düştüğü her maçta yaptığı değişiklikleri yaptı ama nafile. Çünkü bu kez karşısında gerçekten deplasmanı en iyi oynayan Fenerbahçe vardı. Maçtan önce İsmail Kartal bu senaryoyu yaşasa, yani 'Biz 10 kişi kalsak, bunu yapsam, böyle devam etse' diye düşünce bu olur. İsmail hoca bu maçta bir sanat yaptı."

"20 SENE SONRA BİLE HATIRLANACAK"

"Çok önemli maçlar izledim, oynadım. Ben onlarca Galatasaray - Fenerbahçe maçından çıktım. Bu başka bir maç oldu. Fenerbahçe'nin aldığı bu galibiyet 20 sene sonra bile hatırlanacak. Bu söze hiç inanmam: 'Galatasaray'ı yenelim şampiyon olmayalım.' Saçmasapan bir cümledir. Ama bugün öyle bir futbol oynanmadı. Tarihe geçecek önemli bir oyun anlayışı ve mücadelesi vardı."

"MATEMATİĞİN DIŞINDA BİR MAÇ OLDU"

"Ben Fenerbahçe RAMS Parkta'da kazansa da yüzde 95 Galatasaray şampiyon olur diyordum. Oraya 6 puan geride gitmemek gerekiyordu. Matematiğin dışında olan bir maç oldu bugün. Puan puana olsa farklı olabilirdi derbi."

"FENERBAHÇE İSMAİL HOCA İLE DEVAM ETMELİ"

"Olası 99 puan yaptı Fenerbahçe. 99 puanla şampiyon olamıyorsun. 99'la ikinci olacağıma 74'le birinci olayım felsefesiyle gitmesi lazım Fenerbahçe'nin. Bu takımın korunması gerektiğini düşünüyorum. 2-3 takviyeyle yine şampiyonluk adayı olurlar. Dünya futbolunda 99 puan toplayan bir hocayla yolunu ayırır mısın? Duygularımla ve mantığımla baktığım zaman İsmail hoca devam edebilir."

"İKİ TAKIM DA SENEYE BU PUANLARI GÖREMEZ"

"Önümüzdeki sezon ve daha ilerleyen yıllarda bu puanları ne Fenerbahçe ne de Galatasaray göremeyecek. Zaten bir takım eksik olacak gelecek sezon. Önümüzdeki yıl hayaldir bu puanlar."

"MAÇ BERABERE BİTERSE 50 SENE KONUŞULUR"

"Bugün 1'er puan vermiş olsalar ne Galatasaray Konya'ya gider ne de Konya maçı oynar. Futbolun gerçeği bu. Hafta maç berabere biterse 50 sene konuşulur. Bu konuda çok yorum yapmak spekülasyonlara sebep olur ve çok da sağlıklı olmaz."