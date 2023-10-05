Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt... 'Hacivat ile Karagöz'ü hatırladım'

Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:58

Güncelleme: 05.10.2023 - 11:58

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi.

Dursun Özbek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Rakibimizin başkanının açıklamaları... Enteresan bir TV programı. Divan Başkanı moderatör, sayın başkan da cevaplayan kişi..."

"HACİVAT İLE KARAGÖZ'Ü HATIRLADIM!"

"Sayın başkan daha önce tek başına çıkıp görüşlerini ifade ediyordu. Dün akşamki program bana Hacivat ile Karagöz'ü hatırlattı. Her şey önceden tasarlanmış, hazırlanmıştır. Karagöz ile Hacivat böyle bir şeydi."

"Bitmek bilmeyen ithamlar... Bu artık orta oyunu seviyesine döndü. Sürekli baskı altına almaya çalışan bir başkan! hem sistemi, hem de TFF'yi. Herkesi itham eden, herkesi eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmeye çalışan bir başkan! Aynı zaman kendisi Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı! Eğer ithamların doğruysa, gerekçeleri ortaya koyman lazım. Bu ifadelerle insanları itham ederek bir yere varmak mümkün değil. Laflarımı seçerek kullanıyorum. İş çok tehlikeli boyuta getirilmeye çalışıyor. Böyle olmamasını temenni ediyorum. Bizim işimiz yeşil sahada çarpışmak ve orada birbirimizi yenmeye çalışmak."

"HANGİSİ DOĞRU ALİ BEY?"

"Ali Koç'un sözleri TFF ile alakalı. Bu soruları, TFF'ye de sormanız lazım. Ali Koç ile sürekli Kulüpler Birliği'nde görüşüyoruz. Orada kullandığı ifadelerle, dünkü yayındaki ifadeleri arasında çelişki var! Hangisi doğru? Kulüpler Birliği Başkanı olarak kucaklayıcı olmalı."

Ali Koç

"Bazı kulüplerin FETÖ ile ilişkisini devam ettiğini söylemeniz, yaptığınız görev ile bağdaşmıyor."

"CUMHURİYETİN 100. YILINDA BARIŞ OLMALI"



"Futbolda sözlerine alıştık. Daha ikinci maçtan sonra benzer ifadeler kullanıldı. Trabzonspor maçından sonra ben de konuştum ama o günkü durumda o açıklamalara gereksinim vardı. Sayın başkan, hakemler, VAR'ı, TFF'yi ön plana alıp baskı uygulama çabasında. Artık bu terk edilmeli. Cumhuriyetin 100. yılında barış olmalı."

"Dört büyük başkanı olarak Maliye Bakanı'nı ziyarete gittik geçen hafta. Mali anlamdaki konular tartışıldı. Kulüplerin gerekli, gereksiz harcama içerisinde olduğu algısı var. Galatasaray olarak buna cevap vermek durumundayız. Biz iyi transferlere yaparak, büyüyerek Avrupa'daki rakiplerle mücadele edebiliriz. Sayın Bakan ile bunu konuştuk. Yapılandırma anlaşmasının esnetilmesini de gündeme getirdik ve Bakan ile konuştuk. Galatasaray bu yapılandırma anlaşmasından çıkmak istiyor. Projelerimizi Bakan'a anlattım. Bundan çıkmak isteyen tek kulüp Galatasaray. Bu hedefe emin adımlarla gidiyoruz ve çok kısa sürede çıkacağız."

"HİÇ YAKIŞMAYAN OLAYLAR OLDU"



"Manchester United'dan havalimanında olanlarla ilgili kimse aramadı. Rahatsızlığım nedeniyle uçak tutmuş olmama rağmen gidemedim. Hiç yakışmayan olaylar oldu."