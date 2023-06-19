Dursun Özbek'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye olay gönderme: Kedi uzanamadığı ciğere murdar der

Yayınlanma: 19.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.06.2023 - 03:00

Dursun Özbek, “Galatasaray’ın başarısını değersizleştirmeleri yanlış. Ama şimdi oradan besleniyorlar. Bu söylemlerden besleniyorlar. Tabii onlar da taraftarlarına karşı mahcup oldular. Beşiktaş da Fenerbahçe de şampiyonlukta iddialıydı. Ama olamayınca; yani kedi uzanamadığı ciğere murdar dermiş! Bu atasözünü ben icat etmedim. Bu atasözü senelerden beri olan olaylar çerçevesinde baktığın zaman kabul gören bir atasözü” ifadelerini kullandı.



‘G.SARAY’I MI ALKIŞLAYACAKLAR?’

Başkan Özbek, “Deprem felaketinden hepimiz etkilendik. Ligin süreç içindeki durumundan herkes aynı seviyede etkilendi. Yani biz bütün maçları sırasının üzerinde oynadık da Beşiktaş veya Fenerbahçe depremden dolayı aralara mı gitti? Hayır. Biz de araya gittik, onlar da gitti. Yani koşullar eşit, koşullarda bir şey yok. Ama ben onların söylemini de doğal karşılıyorum. Şimdi ne diyecekler yani? Galatasaray’ı alkışlamalarını isterdim, hatta bunu da belirttim ama Galatasaray’ı mı alkışlayacaklar?” dedi.

(Dursun Özbek, arkadaşımız Cumhur Önder Arslan’ın sorularını yanıtladı.)



‘ERDEN TİMUR’LA YETKİYİ PAYLAŞTIK’

Şampiyonluğun temelleri nasıl atıldı?

DURSUN ÖZBEK: Geçen sezon 13. olan bir futbol takımı vardı. Kimse de 13. olan takımdan bir şampiyonluk beklemiyordu. Fakat bizim inanmışlığımız o dereceydi ki; benim geçmişte yaptığım başkanlık dönemimden bir deneyimim de var. Ona bağlı olarak, özellikle futbolla ilgili Sportif AŞ’de Erden Timur ile bir proje yürüttük. Başarının gelmesi için Erden Timur’la yetki ve sorumluluğu bölüştük. Sportif AŞ’de bazı işleri o yürüttü, bazılarını ben yürüttüm. Diğer arkadaşlarım da katkı verdi, neticede yönetim kurulumuzun katkılarıyla da iyi başladık.

‘ICARDİ İÇİN SEFERBERİZ’



Herkes Icardi’yi bekliyor. Arjantinli golcü, yeniden G.Saray forması giyecek mi?

DURSUN ÖZBEK: Icardi’nin yeniden Galatasaray forması giymesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Sponsor peşinde koşuyoruz. Galatasaray’ın kendi imkânlarının yetişmediği yerde de sponsor desteğiyle bu transferi yapmak için son derece büyük çaba içindeyiz. Ben, Icardi’ye veda etmedim. Icardi Türkiye’de çok sevildi. Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, herkes Icardi’yi çok sevdi. Böyle sempatik, sevecen ve beyefendi birisi. Takımın içinde hem yapıcı hem de özverili bir kişiliği var. Onun için Icardi transferi Galatasaray için çok önemli. Çok büyük seviyede çaba harcıyoruz bu transferi gerçekleştirmek için. Mücadale edemeyeceğimiz tek kısım Suudi Arabistan. Suudiler bu tip futbolcuların yoluna çok büyük servet döküyor. Burada Icardi’nin tercihi de önem kazanacaktır. Biz elimizden geleni yapıyoruz.

‘SIRA AVRUPA’YA GELDİ’



Yeni sezonun vizyonu ne olacak?

DURSUN ÖZBEK: Bizim, kurucumuz Ali Sami Yen Bey’in söylediği gibi yabancı takımları yenmek gibi bir misyonumuz var. Sıra Avrupa’ya geldi. Şampiyonlar Ligi’nde eleme turları oynayacağız. Orada da başarıyı yakalamak istiyoruz. Onun için de kuvvetli bir transfer dönemi geçireceğiz. Takımda eksiklerimiz var. Eksiklerimizi gidermek için de kuvvetli bir transfer periyodu geçirmeyi düşünüyoruz.

‘ZİRVEDE KALMAK ÖNEMLİ’

Transferdeki yol haritanızı belirlediniz mi? Stratejiniz nedir?

DURSUN ÖZBEK: Başarı odaklıyız. Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak istiyoruz. Camiamıza güzel bir oyun seyrettirmek istiyoruz. Bu sene benim tanıdığım bir sürü F.Bahçeli, Beşiktaşlı arkadaşlarım var. Hepsi Galatasaray’ın maçlarını seyrediyor. Seyir zevki veren, kaliteli bir futbol oluşumu. Birinci günden beri yapmaya çalıştığımız bu. Deplasmana gidiyoruz, F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzon dışında, stadın yüzde 75’i Galatasaraylı. Onlara da bu futbol keyfini sahada tattırmak çok önemliydi. Onu başardık. Önümüzdeki sezon transfer olgusunu yaparken tüm bunları dikkate alacağız. Çünkü çıta çok yükseldi. Bu tip yarışlarda zirveye çıkmak önemli, zirvede kalmak çok daha önemli. Bu sene işimiz daha zor. Ancak bu zorluğun üstesinden gelebilecek kabiliyetteyiz, yeteri kadar gücümüz var.

‘ASLAN PAYI TARAFTARIN’



Özbek, “Taraftarlarımız çok büyük bir teşekkürü hak ediyor. Bu sezon Ali Sami Yen’de herkese parmak ısırtan bir ambiyans yaşandı. Devamlı 50 bin kişiye oynayan bir takım, stat hep dolu. Şampiyonluktaki aslan payı taraftarın. Takımımızı burada, deplasmanda desteklediler. G.Saray, taraftarıyla bütünleşiği zaman kimse bileğini bükemez!” dedi.



‘BURUK’UN ARKASINDA DURDUM’



Ligin ilk haftalarında teknik direktör Okan Buruk takımın performansı nedeniyle çok tartışıldı, belki yollar bile ayrılabilirdi. Siz Buruk’a destek verdiniz, perde arkasında neler yaşandı?

DURSUN ÖZBEK: Geçmişte benzer olayları yaşadım. Dolayısıyla başarının hangi şartlarda gelebileceğini ölçebiliyorum. Okan Hoca Galatasaray için çok önemli bir isim. Bizim yuvamızdan çıkmış biri, Galatasaraylı. Arkasında çok kuvvetli durdum. Her zaman onun destekçisi olduk. Hem Okan Hoca’nın hem de bizim ve Erden’in futbolcularla ilişkisi çok iyiydi. Erden devamlı Florya’da bulunarak oyuncularla ilişkiyi üst seviyede tuttu. Tam bir aile havasına, takım havasına geldik 10. haftaya doğru. Bunun da semeresini gördük.

‘İLMİK İLMİK DOKUNAN ŞAMPİYONLUK’

Şampiyonluğumuz ilmik ilmik dokunmuş bir şampiyonluk. Bir seferde yaptım oldu değil. Elbette yolda bir sürü problemlerle karşılaşıyorsun, fakat hepsini tek tek Galatasaray’a yakışır şekilde çözerek şampiyonluğu camiamıza getirdik.

‘YILDIZLAR TOPLULUĞU YARATTIK’

Bu sezon transferdeki başarının sırrı neydi?

DURSUN ÖZBEK: Tek handikapımız 11 Haziran’da seçim oldu, mazbatası, gelip buraya oturması haziranın sonunu buldu. Dolayısıyla transfer sezonuna biraz geriden başladık. Bazı oyuncularımızı kampa yetiştiremedik. Buna rağmen ilk 10 haftadan sonra takım oturdu ve kendisini göstermeye başladı. Çok önemli yıldızları G.Saray’a transfer ettik. G.Saray’da bugüne kadar bu kadar yıldız topluluğu bir arada olmadı. Yıldızlar geldi ama münferit geldiler. Biz bir yıldızlar topluluğu yarattık. Geçen seneki bütçeyle aynı bütçeyi kullanıp hareket ettik. Bütçeyi değiştirmeden başarıya odaklı, profesyonelliği ön planda tutan oyuncularla ligin 10. haftasından sonra başarı çizgimiz yükseldi. 15. haftada lider olduktan sonra zirveyi bir daha da bırakmadık.

‘CUMHURİYET ATATÜRK’ÜN EMANETİ’

Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk ne hissettirdi?

DURSUN ÖZBEK: Cumhuriyet bizim için çok değerli Atatürk’ün emaneti. Cumhuriyetimizin 50. ve 75. yıllarında G.Saray şampiyon oldu. 100. yılda da şampiyon olması lazımdı. O kadar değerli bir şampiyonluk ki Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlanıyor, biz de büyük etkinlikler hazırlıyoruz. Bu seneyi şampiyon bitirmek G.Saray’a ve G.Saray’ın büyüklüğüne çok yakıştı. Cumhuriyetin savunucularından, Cumhuriyeti kuranlardan bir camia olduğumuz için kupayı müzemize götürmek daha da anlamlı. Benzer bir kupa bundan 100 sene sonra var. Galatasaray’ın hedefi 100 sene sonraki kupayı da kazanmak.

Beni başkan olarak ziyadesiyle memnun eden husus şu; öyle bir şampiyonluk oldu ki sokaktaki insan çok mutlu oldu. Daha önceki şampiyonluklarımız da var insanlar bu kadar coşmadı yani. Gerçekten zor bir lig ve zor bir sene oldu ama şampiyonluk hem taraftarlarımızı hem camiamızı büyük bir mutluluğa boğdu. İnsanların bu kadar sevindiğini görmek, beni ve yönetimimizi 2-3 kat daha fazla mutlu ediyor.

