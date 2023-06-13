Dursun Özbek'ten Anderson Talisca açıklaması!

Yayınlanma: 13.06.2023 - 08:01

Güncelleme: 13.06.2023 - 09:17

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Spor Gecesi Digital YouTube hesabında canlı yayında konuştu.

Dursun Özbek, "Talisca transfer listenizde var mı?" sorusuna, "Geniş bir listemiz var. 12-13 kişilik liste var" cevabını verdi.

Anderson Talisca

"TALISCA LİSTEMİZDE DEĞİL"

Sarı-kırmızılıların başkanı, Anderson Talisca için gelen yeni sorunun ardından bu kez, "Talisca listemizde değil. Bildiğim kadarıyla değil. Transfer olaylarını Erden kovalıyor. Ancak, uzun süre işinden uzak kaldı. Bir işine gidiyor, bir kulübe geliyor. Yarın (salı günü) da Gaziantep'e gidecek" sözlerini sarf etti.

Brezilyalı futbolcu, Al Nassr formasını giydiği 2022/2023 sezonundaki 27 karşılaşmada 21 gol 2 asist kaydetti.